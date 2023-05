Taler ud om stor nedtur: - Der går nogle tanker gennem hovedet

Clara Tauson erkender, at det har været svært at være hende i den seneste tid

Hun var oppe som nummer 33 på verdensranglisten.

Men efter et 2022 plaget af skader i ryggen og et 2023, hvor resultaterne ikke fulgte med, var Clara Tauson i april helt nede som nummer 139.

På det seneste er sejrene dog begyndt at tikke ind på kontoen, og det kulminerede, da hun for første gang siden US Open sidste år kvalificerede sig til en grand slam efter en sejr over Mirjam Björklund i den afgørende kvalifikationsrunde til Roland Garros.

Men selvom forløsningen lige nu er til at tage og føle på, glemmer Clara Tauson ikke, hvordan hun havde det, da det så allermest sort ud.

- Når man har problemer med ryggen, er det ikke det sjoveste. Hverken som atlet eller normalperson. Men nu har jeg haft nogle måneder uden rygproblemer. Ankelproblemer kan jeg ikke gøre noget ved. Det er bare uheldigt.

- Men ja, det var hårdt. Jeg kom lige tilbage, og så vrikker jeg om på en rigtig dårlig måde (i december 2022, red.). Men det kan jeg ikke gøre noget ved. That’s life. Der sker ting, og så må man bare arbejde igennem dem, siger hun.

Også på den økonomiske front blev Clara og hendes team presset som følge af de manglende resultater.

I december blev hun derfor nødt til at stoppe samarbejdet med sin daværende træner, Olivier Jeunehomme. Simpelthen fordi der ikke var penge til at fortsætte.

Er der noget tidspunkt, hvor du har tænkt, om det overhovedet var det værd?

- Selvfølgelig er der nogle tanker, der går igennem ens hoved, når man ikke tjener nogen penge. Der går bare penge ud af det hele. Det kan jeg jo ikke gøre noget ved. Det er bare megauheldigt. Hvis jeg skal være helt ærlig, så sker det jo for alle på touren. At det så sker for mig på et rigtig dårligt tidspunkt, det er bare sådan, det er, siger Clara Tauson.

Det danske stortalent har dog aldrig været i tvivl om, at hun nok skulle komme tilbage i tennistoppen.

- Jeg har ikke sat spørgsmålstegn ved, hvad jeg skal lave. Jeg ved godt, hvad jeg skal. Det er også det, jeg viser i dag (fredag, red.). Jeg er her for at vinde, siger Clara Tauson.

Foto: Seth Wenig/Ritzau Scanpix

Selvom hun har oplevet på egen krop, hvor meget økonomien betyder i tennis, så er det ikke noget, hun bryder sit hoved med under Roland Garros.

- Jeg ved ikke, hvor meget jeg tjener efter skat her i Frankrig. Men det kan jeg ikke tænke på. Jeg kan ikke tænke på, at jeg er her for at vinde nogle penge. Det er for meget pres. Det er et kæmpe sort hul.

- Jeg må bare gøre mit bedste hver dag, hvilket jeg gør, og så må dem bag mig tage sig af de ting, siger Clara Tauson.

Det er endnu ikke fastlagt, hvornår Clara Tauson spiller første runde i Roland Garros. Heller ikke hendes modstander er fundet endnu.