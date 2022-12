Tauson blæser frem: Tilbage i top 100

2022-sæsonen har været præget af en vedholdende rygskade, men i det mindste slutter året godt for tennisspilleren Clara Tauson.

I februar var hun oppe som nummer 33 i verden, men i slutningen af oktober røg hun helt ned som nummer 140. Nu er hun på vej tilbage, og mandag gjorde hun officielt comeback i top-100.

Således avancerede hun 19 pladser på listen mandag, så hun nu ligger nummer 96 på verdensranglisten.

Tausons opstigen sker efter tre uger, hvor hun i tre turneringer opnåede en turneringssejr, en kvartfinale og senest en finale, som hun lørdag tabte til Anhelina Kalinina fra Ukraine.

Derfor gør hun positiv status trods den tabte finale i WTA 125-turneringen i franske Limoges.

- Det var ikke det trofæ, jeg drømte om, men jeg er så glad for, at jeg i de seneste tre uger har været helt tilbage og er i stand til at konkurrere fuldt ud, skriver hun på Instagram ved et billede, hvor hun løfter trofæet for turneringens andenplads.

Hendes avancement på verdensranglisten kommer for sent til at træde direkte ind i grand slam-turneringen Australian Open i januar, så medmindre at hun bliver tildelt et wildcard, skal hun igennem kvalifikation i Melbourne.

Forud for det indleder hun efter planen 2023 med en 60.000 dollarturnering i Canberra. Således figurerer hun på turneringens entry-liste.

Tauson leverede sit hidtil bedste grand slam-resultat i Australian Open 2022, da hun nåede tredje runde.