Tauson brækkede sig i munden

For at vinde en WTA-finale er det vigtigt at være helt fit for fight.

Lørdagens semifinale gjorde allerede, at Clara Tauson var helt færdig inden søndagens finale, forklarer hun til TV 2 Sport, og under finale-nederlaget følte hun sig utilpas undervejs. Den 18-årige tennisspiller havde mavesmerter inde på banen.

- Det ene tidspunkt, hvor jeg går ud til mit håndklæde, er, fordi jeg ikke kunne holde til det mere. Jeg havde brækket mig i munden og måtte hurtigt ud, så jeg kunne tørre det af i håndklæde, siger Clara Tauson til TV 2 Sport.

Mellem første og andet sæt måtte danskeren endda tilkalde lægen. Hun fik tjekket sit blodtryk og fik piller.

Tauson havde det ikke godt under finalen. Arkivfoto: Robert Deutsch/Ritzau Scanpix

Tauson spillede kampen til ende, men andet sæt blev på ingen måde lige så spændende som første.

Hun blev slået 6-7, 2-6 af kroatiske Donna Vekic i WTA 250-finalen i italienske Courmayeur.

Efter nederlaget var overskuddet nærmest ikke-eksisterende.

- Jeg er meget ked af, at jeg ikke kunne spille, som jeg gerne ville, men jeg var meget træt efter i går. Jeg vil egentlig ikke græde, men jeg er så træt, sagde en grædende Tauson ved præmieoverrækkelsen.

Med nederlaget er hun stadig noteret for to titler på WTA Touren.