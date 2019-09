Tauson brød regler: Mister vigtige point

Clara Tauson er blevet frataget point til verdensranglisten for sin turneringssejr i Israel, da hun stillede op til turneringen, selvom hun efter regelsættet ikke måtte. Det skriver TV2 Sport mandag.

Danskeren havde ellers udsigt til at få 80 point til verdensranglisten efter at have vundet turneringen W60, der er rangeret lige under WTA-Touren.

Men nu er det danske stortalent blevet straffet, fordi hun var tilmeldt kvalifikationen i WTA-turneringen Zhengzhou i Kina, men ikke stillede op.

I stedet stillede hun som tidligere nævnt op til W60-turneringen i Israel, men det er ifølge reglementet ikke tilladt at stille op i andre turneringer, mens man er tilmeldt en WTA-turnering.

Men ifølge Tauson-familiens rådgiver, Mikkel Nielsen, var der en logisk forklaring på, at det 16-årige talent ikke stillede op til turneringen i Kina.

- Clara var syg og meldte derfor fra i Kina til kvalifikationen. Hun blev i mellemtiden rask og valgte derfor at spille i Israel tre dage efter, da det var meget vigtigt for hende at spille turnering igen uanset, siger Mikkel Nissen til TV2 Sport.

Clara Tauson er rykket fem pladser tilbage på verdensranglisten. Foto: Roger Parker

Vil appellere til WTA

Tausons rådgiver fortæller samtidig til mediet, at de vil forsøge at appellere sagen til WTA.

- For at få point må man under normale omstændigheder ikke melde fra så sent for at spille en anden turnering samme uge, men hun var syg, og det nødvendiggjorde aflysningen i Kina. Vi taler selvfølgelig i øjeblikket med WTA og håber, hun kan få godtgjort pointene, da vi ikke havde andet valg i situationen, uddyber han.

Clara Tauson kunne ellers potentielt være rykket frem på en plads som nummer 235 på verdensranglisten. Det ville have gjort hendes adgang til kvalifikationer samt tilmeldinger til WTA-turneringer markant kortere.

I stedet må hun i første omgang tage til takke med en plads som nummer 311 i verden, hvilket er fem placeringer lavere end hendes foregående placering på verdensranglisten.

