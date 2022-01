Tauson er ude af Australian Open efter stort drama

Det danske tennistalent Clara Tauson er ude af grand slam-turneringen Australian Open.

Det står klart, efter at hun natten til lørdag dansk tid tabte til amerikanske Danielle Collins i tredje runde med cifrene 6-4, 4-6, 5-7.

Amerikanerens sejr kom i hus efter et højdramatisk opgør på 2 timer og 37 minutter, hvor momentum i kampen svingede frem og tilbage i alle tre sæt.

Det lignede dog dansk sejr, da Tauson efter at have vundet første sæt også førte med 4-2 i andet sæt, men Collins kom altså stærkt tilbage.

19-årige Clara Tauson begyndte kampen helt på hælene i første sæt, hvor den aggressive amerikaner kom blæsende ud og hurtigt bragte sig foran 4-1.

Den danske teenager begyndte dog langsomt at få bedre fat, som sættet skred frem, og da hun først fik reduceret til 2-4, så hun sig aldrig tilbage og endte med at vinde sættet 6-4.

Efter et stort drama måtte Clara Tauson (th.) se sig slået med 6-4, 4-6, 5-7 af Danielle Collins fra USA. Foto: Morgan Sette/Reuters

I andet sæt viste Clara Tauson til tider decideret verdensklasse på Rod Laver Arena mod en tydeligt frustreret, men hårdt kæmpende Danielle Collins.

Her lykkedes det danskeren at bringe sig foran med 3-1 og 4-2, men den 27.-seedede amerikaner nægtede at give op og fik bragt sig tilbage i kampen ved at vinde sættet 6-4.

I tredje sæt begyndte Tauson at se træt ud, men hun formåede at følge med amerikaneren frem til stillingen 4-5. Her overlevede danskeren tre amerikanske matchbolde og fik i stedet udlignet til 5-5.

Da det efterfølgende parti gik til 28-årige Collins, fik amerikaneren en ny mulighed for at afgøre kampen.

Og den forspildte hun ikke, da hun udnyttede flere fejl fra Tausons side til at vinde sættet 7-5.

Når 19-årige Clara Tauson har sundet sig over nederlaget, kan hun se tilbage på sit bedste grand slam–resultat.

Det er første gang, at hun når tredje runde, og hun slog blandt andet den sjetteseedede Anett Kontaveit i anden runde efter at have spillet sublim tennis.

Den danske teenagers præstation bliver ikke mindre imponerende af, at hun i årets Australian Open var med som seniorspiller for første gang.