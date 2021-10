Tauson får bugt med formstærk amerikaner i Italien

Clara Tauson var bagud og dybt frustreret, men formåede alligevel at vinde kvartfinalen over Ann Li i WTA-turneringen i Courmayeur i tre sæt.

3-6, 6-4, 6-2 lød cifrene, som sendte danskeren videre til mødet med tredjeseedede Liudmila Samsonova.

Selv er Tauson seedet som nummer fem, mens Li var niendeseedet.

Amerikaneren ligger ellers en enkelt plads over danskeren på verdensranglisten som nummer 48 og mødte op i Italien med en frisk turneringssejr i bagagen.

I sidste uge vandt hun WTA-turneringen på Tenerife, og selvtilliden skinnede igennem mod Tauson.

Ganske vist havde den danske teenager vundet det seneste møde med Ann Li overbevisende i Chicaco, men Li var så ud til at være en tand skarpere i fredagens dyst.

Amerikaneren udnyttede sin første breakbold til at bringe sig på 4-2, mens Tauson på forskellige måder forsøgte at få kontrol over sit spil.

En kikset stopbold blev dog for meget for danskeren, som kastede med ketsjeren. Hun var heller ikke tilfreds med en dommerkendelse ved stillingen 2-5, men vandt partiet og truede kortvarigt amerikaneren i det efterfølgende parti.

Men Ann Li holdt serv og vandt sættet, fjerde gang hun fik chancen.

Tauson var fint med i andet sæt og udnyttede en fejl fra modstanderen til at bryde til 3-1. Men så gik det galt igen. En serv fra danskeren så klart ud til at være ude, men det blev ikke opdaget af dommeren, og spillerne blev nødt til at fortsætte duellen.

Tauson tabte den og lod ikke dommeren være i tvivl om sin frustration.

Efter flere minutters diskussion fortsatte kampen, og Ann Li brød tilbage.

Danskerens rytme var brudt, mens Li spillede så ud til at spille med fornyet gejst.

Men Tauson blev ved med at kæmpe, og det hårde arbejde bar frugt. Hun fik presset Ann Li i bund og slog til på første sætbold, efter at amerikaneren havde været nede at ligge.

Nu havde den femteseedede dansker tur i den.

Hun afgav ikke en eneste breakbold til Ann Li i tredje sæt, men udnyttede selv en til at bringe sig på 3-1.

Forspringet lod hun ikke glide af hænde, og da Li slog i nettet, var den hårdt tilkæmpede sejr en realitet.

Dermed er Tauson kun to sejre fra karrierens tredje WTA-titel.