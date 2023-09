Tauson fik hjælp af Kesi: - Det gør mig glad

Det har været en begivenhedsrig dag for danskerne ved US Open i New York - få en opdatering på det her

De danske tennisfans har måske lagt mærke til det.

Hver gang Clara Tauson træder på banen inden en kamp, er hun iklædt et par store hørebøffer.

Men hvilken slags musik får egentlig den unge tennisstjerne i det rigtige mindset?

- Jeg tror, at jeg gik ind til noget dansk rap i dag. Og det gjorde jeg også i Paris (under French Open, red.), siger Tauson.

Foto: Jonas Olufson

Kesi er et hit

Især én kunstner kan få Tauson i stødet.

- Jeg hørte vist noget Kesi, da jeg gik ind, så det tror jeg, at jeg vil blive ved med.

- Det gør mig glad, og det er for det meste et godt beat. Det er også det, jeg spiller, hvis jeg skal i gang derhjemme, og hvis jeg skal rydde op og sådan noget. Det er egentlig det, jeg godt kan lide at høre, når jeg godt kan lide at lave noget, fortæller Clara Tauson.

Foto: Jonas Olufson

Sjældent i Danmark

Musikken er noget nær den eneste form for dansk kultur, som Clara Tauson får i sin hverdag.

Til daglig bor hun nemlig i Monaco, hvor hun har fast base, når hun ikke rejser verden rundt med WTA-touren.

Foto: Jonas Olufson

Men hun sørger alligevel for at komme hjem til Danmark, når hun får muligheden.

- Jeg har ikke været så meget hjemme. Men jeg har jo min familie og mine venner der. Min søster har fået en lille baby. Så det blev man jo lige nødt til at komme hjem og se, siger den unge tennisdansker.

Foto: Jonas Olufson

Sætter pris på støtte

Under US Open har hun også fået et skud dansk energi i form af de mange danske fans, der har været der for at se hendes kampe.

- Det betyder meget. Det er superfedt at se så mange danske fans herude i fodboldtrøjer og med flag. Det sætter jeg stor pris på, siger hun.

Clara Tauson røg ud af US Open i anden runde torsdag, da hun tabte i to sæt til Peyton Stearns med cifrene 3-6, 0-6.