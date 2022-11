Tauson fortsætter sejrsstimen

På sin vej tilbage til topniveauet spiller Clara Tauson i øjeblikket turneringer på lavere niveau.

Onsdag eftermiddag fik hun en portion selvtillid mere ved at besejre verdens nummer 304, Adithya Karunaratne fra Hongkong, i ITF-turneringen i italienske Selva Gardena.

Danskeren fik stor modstand i første sæt, som først blev afgjort i en tiebreak, mens andet sæt gik noget længere til Danmarks bedste tennisspiller på kvindesiden.

Sejrscifrene lød på 7-6, 6-0. I tredje runde venter ukrainske Daria Lopatetska for den førsteseedede dansker.

Tauson får måske en smule svært ved at forberede sig på Lopatetskas kvaliteter, for hun rangerer blot som nummer 702 i verden.

Tauson, der selv er dumpet ned som nummer 130, er i gang med at bygge op igen, efter at store dele af sæsonen er blevet spoleret af skader.

Særligt ryggen har voldt hende problemer, og det betød blandt andet, at hun måtte melde afbud til grand slam-turneringen French Open.

I Selva Gardena er forholdene mere primitive.

Bænkene langs væggen kan vel knapt nok betegnes som tilskuerpladser, og der står ikke børn klar til at give spillere bolde eller håndklæder.

Tauson formåede dog at holde koncentrationen, og efter at have vundet første sæts tiebreak med 7-2 var hun modstanderen klart overlegen i andet.