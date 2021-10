Tauson havde afskrevet sig selv

Clara Tauson var i store problemer, før hun fredag aften vendte kvartfinaledysten mod Ann Li i italienske Courmayeur.

Danskeren havde tabt første sæt og brugte meget energi på at diskutere med sig selv og sine omgivelser, men et stærkt comeback gjorde, at Tauson vandt opgøret i tre sæt.

Selv regnede hun ikke med, at amerikaneren kunne besejres.

- Jeg følte, at hun spillede fantastisk. Specielt i første sæt. Hver gang, jeg forsøgte på noget, slog hun vindere forbi mig.

- Jeg troede helt ærligt ikke, at jeg ville vinde et sæt, for hun spillede så godt. Jeg prøvede at kæmpe, så godt jeg kunne, og der var en dårlig dommerkendelse, men det må man bare håndtere, siger hun i sit vinterinterview.

Clara Tauson gestikulerede flere gange og virkede utilfreds i kampen mod amerikanske Ann Li, men formåede alligevel at spille sig videre. Foto: Elise Amendola/Ritzau Scanpix

Ann Li mødte da også op i storform til WTA-turneringen i Italien efter at have vundet en turnering på Tenerife i sidste uge.

Men Tauson fortsatte med at arbejde hårdt i alle dueller og viste sig i det lange løb som den mest slidstærke ved at vinde tredje sæt 6-2.

I semifinalen skal danskeren for anden gang i karrieren møde Liudmila Samsonova. Den danske teenager vandt spillernes hidtil eneste indbyrdes opgør på gruset i Charleston tidligere på året.

- Jeg ved, at hun server rigtig godt og rammer bolden hårdt. Det bliver en kamp med mange vindere, og jeg skal kæmpe igen i morgen (lørdag, red.), det er helt sikkert.

18-årige Tauson er nummer 49 i verden, mens 22-årige Samsonova rangerer som nummer 42.