Tauson melder afbud

Tidligt fredag morgen måtte Clara Tauson trække sig med en skade i WTA-turneringen i Melbourne.

I den kommende uge skulle den 19-årige dansker have deltaget i sidste opvarmningsturnering inden årets første grand slam, skriver TV 2 Sport.

Lørdag formiddag er turneringstræet for WTA-turneringen i Adelaide blevet offentliggjort, og her er Tauson ikke blandt de deltagende spillere.

Clara Tausons far, Søren Tauson, bekræfter afbuddet.

- På grund af den ærgerlige skade, som opstod i kampen mod Sasnovich, spiller hun ikke i næste uge i Adelaide, hvilket ellers var planen. Det var ikke realistisk at blive klar.

- Hun bliver i Melbourne og vil med restitution og behandling arbejde på at blive klar igen hurtigst muligt, siger Søren Tauson til Ritzau og forklarer, at det er for tidligt at sige, om hun bliver klar til Australian Open.

Turneringen i Adelaide varer fra 10.-15. januar.

En skade i låret fik Tauson til at opgive at spille færdig mod Aliaksandra Sasnovich i kvartfinalen fredag. Danskeren trak sig, da hun var nede 3-6, 0-2.

Kort inden nytår talte Ekstra Bladet med Tauson, hvor et af emnerne var skader.

- Det er en del af det at være professionel atlet, at der en gang imellem vil opstå skader, når man hver dag træner hårdt. Det er en del af gamet.

- Jeg træner en masse styrketræning for at forberede min krop til at spille turneringer og træne 6-7 timer dagligt, 340 dage om året, sagde den danske tennisspiller.

Tauson er oppe som nummer 44 på verdensranglisten.

17. januar begynder Australian Open.