Tauson melder afbud

Det kvindelige danske tennislandshold skal klare sig uden sit stærkeste kort i næste måned.

19-årige Clara Tauson har således meldt afbud til Billie Jean King Cup, der afholdes i tyrkiske Antalya i april.

Det oplyser Dansk Tennis Forbund i en pressemeddelelse.

- Clara Tauson har meddelt, at hun ikke står til rådighed for Billie Jean King Cup-holdet i denne omgang. Sammen med sit team har hun vurderet, at der efter turneringerne Indian Wells og Miami Open planlægges en opbygningsfase til et tætpakket program de efterfølgende seks til otte måneder, skriver de.

Holdet består derfor udelukkende af debutanter, der skal repræsentere de danske farver i den verdensomspændende landsholdsturnering, hvor ti andre nationer skal dyste i Europe/Africa Group I fra 11. til 16. april.

- Vi rejser af sted med et meget ungt hold, hvor ingen af spillerne er over 22. Det er et talentfuldt hold, der har fremtiden foran sig, og som forhåbentlig kan bide sig fast og blive rygraden på fremtidens landshold, siger landsholdskaptajn, Jens Anker Andersen.

- Vi skal først og fremmest bruge Billie Jean King Cup til at samle værdifuld erfaring mod mere rutinerede modstandere.

Det danske kvindelandshold består derfor i denne omgang af Olga Helmi, Sofia Samavati, Johanne Svendsen, Rebecca Munk Mortensen og Natacha Schou.

Det er første gang i to år, at det danske Billie Jean King Cup-hold skal i aktion, efter Danmark i februar 2020 sikrede sig oprykning til Europa/Africa Group I, der er det tredjehøjeste landskampsniveau for kvinder. Siden har corona-situationen forhindret Danmark i at spille turneringen.

Men det bliver altså uden Clara Tauson, der aktuelt indtager en placering som nummer 40 i verden.

På herresiden har det danske Davis Cup-landshold også senest måtte klare sig uden deres stærkeste spiller i form af unge Holger Rune, der har haft fokus på ATP-touren.

Clara Tauson røg natten til mandag ud af Indian Wells efter nederlag til verdensranglistens nummer fire Iga Swiatek.

