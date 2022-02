Tauson misser stor turnering

Clara Tauson magtede ikke at sikre sig adgang til WTA 500-turneringen i Dubai.

I kvalifikationen tabte Tauson søndag med cifrene 5-7, 7-5, 2-6 til ukraineren Dayana Yastremska efter 2 timer og 18 minutters spil.

Det var Tausons anden kamp i kvalifikationen, efter at hun lørdag havde vundet sin første kamp.

Yastremska blev dog for stor en mundfuld, selv om ukraineren blot er nummer 149 i verden, mens Tauson er nummer 33.

Tidligere i karrieren har Yastremska dog været oppe som nummer 21 i verden, og hun er også noteret for tre WTA-titler mod Tausons to.

I første sæt kom Tauson foran 2-1 efter et servegennembrud og var også i front med 4-2, inden ukraineren svarede tilbage og udlignede til 4-4.

Tauson reddede en sætbold og udlignede kort efter til 5-5 i egen serv, men ukraineren tog de næste to partier og dermed sættet.

I andet sæt gentog kampbilledet sig, og Tauson kom hurtigt foran 2-0, men ukraineren fik udlignet til 2-2.

Tauson brød til 5-4-føring, men misbrugte efterfølgende en sætbold og blev selv brudt til 5-5.

Denne gang var den 19-årige dansker stærkest og vandt to partier i træk og tvang kampen ud i tredje og afgørende sæt.

Her kom Yastremska blæsende fra start og foran med 3-0. Senere brød den 21-årige ukrainer også til en komfortabel 5-1-føring.

Og selv om Tauson fik brudt tilbage og reduceret til 2-5, var der ikke mere at stille op over for ukraineren, som nu skal spille en tredje kamp i kvalifikationen for at sikre sig adgang til hovedturneringen.