Tauson ramt af sygdom: Kastede op under kampen

Clara Tauson måtte en tur på toilettet for at kaste op, inden hun trak sig fra opgøret mod Leylah Fernandez i anden runde af WTA 250-turneringen i Cleveland

Clara Tauson var næsten ikke til at kende.

Efter at have tabt 0-6 i første sæt mod Leylah Fernandez i anden runde af WTA 250-turneringen i Cleveland, måtte den danske tennisstjerne trække sig efter bare 25 minutters spil.

Allerede inden kampen havde Clara Tauson fornemmelsen af, at der var noget galt med hende.

Det fortæller hendes træner, Carlos Martinez, til Ekstra Bladet.

- Hun begyndte at få det dårligt inden kampen og kastede op under kampen. Derfor blev hun nødt til at trække sig, siger den spanske træner.

Clara Tausons spanske træner, Carlos Martinez, forsikrer, at Clara Tauson nok skal være klar til US Open. Foto: Rob Prange/Ritzau Scanpix

Ved stillingen 0-5 tog Clara Tauson en medical timeout, hvor hun blev tilset af læger og fik målt sit blodtryk.

Og efter første sæt tog hun endnu en medical timeout, hvorefter hun meddelte dommeren, at hun ikke kunne fortsætte.

- Da hun tog sin medical timeout efter første sæt, måtte hun ud for at kaste op, og hun følte sig svimmel og havde det skidt, og derfor trak hun sig, forklarer Carlos Martinez.

Det er endnu uvist, hvad det helt præcist var, som Clara Tauson fejlede.

- Jeg vil ikke sige, at det var madforgiftning. Jeg ved det ikke. Men hun fik det bare virkelig dårligt, lyder diagnosen fra Carlos Martinez.

Heldigvis er det ikke noget alvorligt, forsikrer han.

- Det skal nok blive godt igen, så hun er klar til US Open, lyder det opløftende nyheder.

US Open, der er årets sidste grand slam-turnering, som foregår i New York, går i gang mandag 28. august.

Foruden Clara Tauson deltager Holger Rune og Caroline Wozniacki også i turneringen.

Ekstra Bladet er til stede i New York, hvor vi giver dig alt det nyeste om danskerne.