Tauson rejser sig: Slår topspiller

Efter et nederlag i kvalifikationen til WTA-turneringen i Cleveland var Clara Tauson egentlig ikke på plakaten til mandagens kampe i første runde.

Men danskeren kom med som en såkaldt 'lucky loser', og den chance greb hun til fulde.

Mod den andenseedede tjekke Barbora Krejcikova viste Clara Tauson adskillige prøver på det niveau, som for halvandet år siden rakte til en plads som nummer 33 i verden.

Efter en lang periode med skader og svingende resultater leverede hun mandag et topresultat med en sejr på 6-4, 6-1.

27-årige Krejcikova er nummer 12 i verden og vandt for to år siden grand slam-turneringen French Open.

I februar triumferede hun i Dubai med en finalesejr over verdensetteren Iga Swiatek, men mod Tauson mødte hun i Cleveland sin overkvinde.

Danskeren kom ganske vist bagud 1-3 i første sæt efter et tidligt servegennembrud fra tjekken.

Annonce:

Men der var ingen tegn på panik hos Tauson, som spillede med stor kløgt og balance mod turneringens næsthøjest seedede spiller.

Langsomt, men sikkert fik hun kampen over på sine egne præmisser. Samtidig nød hun godt af, at Krejcikova lavede et stigende antal fejl. Meget sigende var det en dobbeltfejl fra tjekken, der afsluttede første sæt.

20-årige Tauson havde godt styr på egen serv og formåede ofte at sætte Barbora Krejcikova under pres.

En andenserv fra Krejcikova var stort set lig med dansk point, mens Tauson var sikkerheden selv, når hun fik førsteserven i spil.

Danskeren fortsatte det stabile spil kampen igennem og tillod ikke Krejcikova at få troen på et stort comeback. Hun brød til 3-1 og 5-1 i andet sæt og levnede reelt ikke modstanderen nogen chancer.

På først mulige chance lukkede Tauson kampen og er nu klar til at møde canadiske Leylah Fernandez i anden runde.

De to mødte hinanden på grus under dette års French Open med en dansk sejr i tre sæt som udfald.

Tauson er nummer 90 på verdensranglisten, men kan med en god indsats i turneringen med det officielle navn Tennis in the Land se frem til at tage et hop.