Tauson sat til vægs i comeback-kamp

Det blev til det andet nederlag på under 24 timer, da Clara Tauson tirsdag spillede ved WTA-turneringen Citi Open i Washington D.C. Og tilmed et klart et af slagsen.

Den 19-årige danske tennisspiller tabte 2-6, 2-6 til den rutinerede tysker Andrea Petkovic, der er nummer 68 på verdensranglisten.

Mandag aften røg Clara Tauson ud i damedouble, hvor hun spillede sammen med briten Emma Raducanu.

Kampen tirsdag var Tausons første singlekamp i over en måned.

Clara Tauson var senest i aktion ved grand slam-turneringen Wimbledon i London i slutningen af juni, men her måtte hun trække sig allerede i første sæt i sin første kamp i damesingle på grund af en skade.

Første sæt i kampen mod Andrea Petkovic blev en rutsjebanetur for ottendeseedede Clara Tauson, men desværre gik det mest ned ad bakke for danskeren.

Hun kom bagud 0-2, brød tilbage og kom på 2-2, inden Andrea Petkovic med fire partier på stribe sikrede sætsejren.

Danskeren havde svært ved at styre sin frustration, når hun enten sendte bolden i nettet eller ud af banen, og det mønster fortsatte i andet sæt.

34-årige Andrea Petkovic brød til 2-0 efter en medrivende duel, som hun afsluttede ved at flugte bolden forbi Clara Tauson.

Der var tydeligt forskel på spillernes selvtillid, for mens Andrea Petkovic sprudlede mere og mere, fremstod Clara Tauson mere og mere modløs, fordi hun ikke kunne få sit spil til at køre.

Sættets fjerde parti rammede hele kampen ind. Bagud 0-3 i sættet servede Clara Tauson sig foran 40-0 i partiet, men efter en dobbeltfejl af danskeren, en netruller af Petkovic og til sidst et vinderslag af tyskeren, stod det 40-40.

Herefter fulgte endnu en dobbeltfejl af Clara Tauson, inden Petkovic bragte sig foran 4-0.

Clara Tauson afværgede et såkaldt æg, da hun med et rent serveparti reducerede til 1-5, men det så ud til at være en stakket frist, da Andrea Petkovic bragte sig foran 40-0 i egen serv og skaffede sig tre matchbolde.

En blanding af dansk fight og tysk gavebod med blandt andet to dobbeltfejl skaffede imidlertid Clara Tauson sit første servegennembrud i andet sæt, og hun fik reduceret til 2-5.

Herefter blev hun brudt rent og tabte således kampen.

I ottendedelsfinalerne i Washington skal Andrea Petkovic møde Rebecca Marino, der er nummer 111 på verdensranglisten.

Canadieren besejrede i sin første kamp amerikanske Venus Williams i tre sæt i en kamp, der var 42-årige Williams' første singlekamp i cirka et år.