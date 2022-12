Tauson slår doublespecialist i fransk turnering

Clara Tauson er klar til anden runde i WTA125-turneringen Open de Limoges i Frankrig. Og den unge dansker kan samtidig prale af at have slået en nidobbelt grandslam-vinder.

7-5, 7-6 vandt Tauson over Kristina Mladenovic i en forestilling, der varede næsten to timer.

Selv om Mladenovic har et prægtigt cv, er alle hendes fornemme titler dog vundet i double, og det er ved at være nogle år siden, den nu 29-årige franskmand tilhørte verdenstoppen i damesingle.

Her er hun nede som nummer 119 i verden - fire pladser under Tauson, der er i gang med at arbejde sig tilbage i verdenseliten efter en skadesplaget sæson.

Som ranglisten kunne antyde, var de to spillere ganske jævnbyrdige. I første sæt fulgtes de ad til 5-5, efter at begge havde tabt sin serv en enkelt gang.

Mladenovic tilspillede sig i alt otte breakbolde i Tausons serv, men udnyttede altså kun den ene. I stedet kunne danskeren bryde for anden gang og tage sættet med 7-5.

Jævnbyrdigheden fortsatte i andet sæt. Tauson brød til 3-1, men franskmanden slog igen, og så fulgtes spillerne ad igen.

Ved 5-5 tabte de hver deres serv, så sættet skulle afgøres i tiebreak. Her vandt Mladenovic de første to bolde, inden Tauson snuppede de næste fem og skabte sig et afgørende forspring.

I anden runde skal Tauson op imod Marta Kostyuk fra Ukraine. Hun er nummer 71 i verden og ottendeseedet i turneringen.