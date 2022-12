Tauson slår ukrainer og når i fransk kvartfinale

Clara Tauson er klar til kvartfinalen i WTA 125-turneringen i franske Limoges.

Onsdag gik danskeren videre, da hun slog ukrainske Marta Kostyuk. Det skete med en sejr i to sæt med cifrene 7-6, 6-4.

Kostyuk ligger 44 pladser længere oppe på verdensranglisten end Tauson, der i et sløjt 2022 præget af skader er røget ned som nummer 115. Det prøver Tauson nu at råde bod ved at deltage i en række mindre turneringer.

Tauson fik en skidt start på onsdagens kamp. Kostyuk brød til 3-1, og så var danskeren på hælene.

Bagud 3-5 svarede Tauson dog tilbage. På sin tredje breakbold fik hun skovlen under ukraineren. I det efterfølgende parti var Tauson så ved at smide sættet.

Kostyuk spillede sig i Tausons serv til to sætbolde, men danskeren holdt stand. Tauson afværgede endnu en breakbold bagud 5-6 og fik sendt sættet i et tiebreak. Det var helt tæt. På sin anden sætbold tag Tauson første stik.

De to spillere startede andet sæt med at bryde hinanden. Derefter fulgtes de ad, inden Tauson med et rent brud gjorde det til 5-3.

Med ryggen mod muren holdt Kostyuk sig inde i kampen i egen serv, men Tauson tog derefter sejren. Det var dog først på den tredje matchbold, at kampen blev lukket.

Tauson får enten fransk eller russisk modstanden i kvartfinalen. Det afgøres senere onsdag, når Audrey Albie og Varvara Gracheva mødes.

WTA 125-turneringer er trods navnet ikke en del af den officielle WTA Tour, der er det højeste niveau inden for kvindetennis. WTA 125-turneringer rangerer på niveauet under WTA Touren og kan sammenlignes med herrernes Challenger-turneringer.