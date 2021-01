Tauson tager pris som årets tennisspiller

For andet år i træk løber Clara Tauson med hæderen som Årets Tennisspiller i Danmark.

Det oplyser Dansk Tennis Forbund søndag i en pressemeddelelse.

Det er en jury bestående af danske sportsjournalister, der har valgt den 18-årige Tauson som den bedste i 2020. De øvrige nominerede var den et år yngre Holger Rune og det kvindelige tennislandshold.

- Jeg synes, at det var nogle gode nominerede i år. Så jeg er glad for at have vundet, siger Clara Tauson om prisen.

Tennisåret 2020 bar præg af coronakrisen, der betød, at flere turneringer blev aflyst. Det lykkedes dog at gennemføre nogle stykker.

Ved French Open imponerede Clara Tauson, da hun i første runde slog amerikanske Jennifer Brady, der på det tidspunkt rangerede som nummer 25 i verden og netop havde spillet semifinale ved US Open.

Tauson indledte 2020 som nummer 267 på verdensranglisten og var nummer 152 ved årets udgang. Amerikaneren Cori Gauff er den eneste yngre spiller med en bedre rangering end danskeren.

Clara Tauson formåede ikke at kvalificere sig til årets første grand slam-turnering Australian Open, der begynder om en uge. Hendes næste opgave bliver i stedet en mindre turnering i franske Grenoble.

De seneste ti års vindere af prisen som Årets Tennisspiller:

2020: Clara Tauson.

2019: Clara Tauson.

2018: Caroline Wozniacki.

2017: Caroline Wozniacki.

2016: Caroline Wozniacki.

2015: Caroline Wozniacki.

2014: Caroline Wozniacki.

2013: Caroline Wozniacki.

2012: Frederik Løchte Nielsen.

2011: Caroline Wozniacki.