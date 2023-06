Tauson var rasende: Sendte dræberblik

- Fodfejl!

Da dommeren råbte det, reagerede Clara Tauson ved at sende et dræberblik ud imod ham.

Det er nemlig langt fra første gang, der bliver dømt fodfejl på danskeren. Det samme skete hele tre gange i hendes kamp mod Mirjam Björklund i søndags.

Til stor undren og frustration for danskeren.

- Jeg forstår det ikke. Det gør jeg virkelig ikke.

- Jeg har fået min træner til at kigge på, hvad der sker, når jeg server. Og jeg ved, at min venstre fod står stille. Så medmindre jeg stiller mig på linjen, når jeg starter med en serv, så kan jeg ikke forstå, at de blev ved med at kalde fodfejl. Til sidst står jeg jo ti centimeter fra linjen.

- Måske er jeg bare blevet vant til at spille mindre turneringer, hvor de ikke dømmer det. Det ved jeg ikke. Men det er seriøst ikke noget, jeg har lavet før, lød det uforstående fra Clara Tauson.

Heldigvis for den 20-årige tennisdansker fik fodfejlen ikke nogen afgørende betydning.

Men derfor frustrerer det hende alligevel, at det nu er sket så mange gange.

- Det er bare ikke noget, jeg laver. Det er fem gange nu på den samme bane. Jeg ved ikke, om linjen ser anderledes ud på den bane, eller hvad det er.

- Jeg kan smile af det nu. Men hvis det var på et vigtigt tidspunkt, ville jeg nok være ekstra træt af det. Men jeg må bare stille mig længere tilbage. Der er ikke andet at gøre, siger Clara Tauson.

Trods frustrationer over dommeren vandt Clara Tauson kampen over Leylah Fernandez i tre sæt med cifrene 6-3, 5-7 og 6-4.

Dermed er hun nu klar til tredje runde af Roland Garros, hvor den russiske kvalifikationsspiller Elina Avanesyan venter.