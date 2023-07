Tauson vinder igen ved Hopman Cup

Ligesom onsdag har Danmark fået en god start på torsdagens Hopman Cup-gruppekampen mod Frankrig.

Clara Tauson besejrede Alize Cornet med 7-6, 6-4 og bringer Danmark foran 1-0 ved tennisturneringen for mixede hold, der spilles i franske Nice.

Senere torsdag spiller Holger Rune anden kamp mod Richard Gasquet, inden en eventuel tredje og afgørende kamp spilles som mixed double mellem de fire.

Danmark er tvunget til sejr, hvis Tauson og Rune skal have mulighed for at gå videre fra gruppen. Onsdag tabte Danmark 1-2 til Schweiz efter nederlag i herresingle og mixed double.

Med et servegennembrud til 3-2 så det ud til, at Tauson skulle køre første sæt hjem i egen serv. Men foran 40-0 med tre sætbolde slog Cornet fra sig.

Hun tog fem point i træk og servede sig også på 6-5, inden Tauson fik styr på sættet igen. I tiebreaken var hun overlegen og vandt 7-2.

Andet sæt så fra start ud til at blive en formssag for Tauson, der er nummer 89 på verdensranglisten. Hun kom foran 4-0 og havde to matchbolde ved 5-3. Men endnu en gang knoklede Cornet, verdens nummer 68, sig tilbage og brød til 4-5.

Comebacket udeblev dog, da Tauson på sin tredje matchbold tog sejren 6-4.

Hopman Cup er en invitationsturnering med 12 spillere fra seks nationer og giver ikke ranglistepoint til ATP Touren og WTA Touren.

Fra 1989 til 2019 blev den afholdt i australske Perth, hvorefter den blev erstattet af en anden turnering i kalenderen. I 2023 er Hopman Cup vendt tilbage, men denne gang med Nice som værtsby.