Tauson vinder tysk turnering

Tennisspilleren Clara Tauson tegnede sig søndag for en turneringssejr, da hun strøg til tops i den tyske ITF-turnering i Altenkirchen.

I finalen sejrede den 20-årige dansker med cifrene 7-6, 4-6, 6-2 mod belgieren Greet Minnen, der rangerer som nummer 157 i verden.

Med sejren står Tauson til at rykke op som nummer 113 på verdensranglisten. Hun lå nummer 128 på den seneste liste.

Det er Tausons anden turneringssejr inden for de seneste måneder. Sidste gang hun vandt var i starten af december i en WTA 125-turnering, der er på niveauet mellem WTA Touren og ITF-turneringer.

Finalisterne gav ikke meget væk i egne partier i første sæt, og særligt Tauson var stærk i egen serv.

Tauson havde en enkelt breakbold ved stillingen 3-2, og ved 5-4 bød sig endelig en masse chancer for at vinde sættet.

Annonce:

Danskeren spillede sig til hele fem sætbolde i Minnens parti, men belgieren sled sig hver gang tilbage og udlignede til 5-5.

I stedet måtte sættets vinder findes i en tiebreak, og her spillede Tauson sig til yderligere fire sætbolde ved stillingen 6-2, og hun måtte have dem alle i brug. Først på den i alt niende sætbold banede en hård serv vejen for Tausons sætsejr.

Også i andet sæt var serveren generelt bedst. De første ni partier bød ikke på en eneste breakbold, indtil Minnen ved stillingen 5-4 spillede sig til en sætbold i Tausons serv.

Minnen udnyttede den med en forhåndsreturvinder, og så måtte finalen ud i et afgørende sæt.

Her tog Tauson hurtigt teten ved at bringe sig foran med hele 4-0. Danskeren kunne nu tage det lidt mere roligt, og Minnen fik da også vundet et par partier.

Men ved 5-2 i eget serveparti gjorde Tauson arbejdet færdigt. Det var dog først på tredje matchbold, efter at have afværget tre breakbolde, at sejren kom i hus.