Tausons smerte-helvede: Lægerne ved det ikke

Først en baghånd. Derefter en forhånd

Og så kom smilet og grinet.

Clara Tauson ligner igen den spiller, der bare VIL spille tennis. Under bagende sol fik hun godt gang i både arme og ben, da det 19-årige danske talent trænede på en af Wimbledons mange græsbaner mod Ann Li lørdag eftermiddag.

Billeder, der står i skærende kontrast til det, hun har gennemlevet de sidste par måneder.

I sidste uge var det faktisk første gang, hun spillede tennis siden en WTA-kamp i Madrid 29. april.

Turnering efter turnering måtte Tauson, der for ikke så lang tid siden lå nummer 33 i verden, melde afbud med alvorlige rygproblemer, og da den skrivende presse efter Wimbledon-træningen spørger hende om, hvad der egentlig har været galt, ligner hun selv et spørgsmålstegn og erkender, at det har været en enorm mental kamp.

- Det er selve ryggen, den har været gal med. De (lægerne, red.) har ikke helt været i stand til at finde en direkte årsag til smerterne, så jeg kan ikke fortælle jer, hvad det præcist er. Det ville jeg gerne have vidst for 10 uger siden, så kunne det måske være, det var gået hurtigere.

- Og ja, jeg vil da også gerne selv vide det, siger Clara Tauson, mens hun står og tripper lidt på balkonen ved siden af træningsbanerne.

- Jeg har haft ondt i noget tid, men det har jeg heldigvis ikke mere. Mentalt har det været svært, fordi jeg på dage med færre smerter har presset mig selv for hårdt, og så er jeg blevet slået tilbage igen. Men nu har jeg holdt en lang pause, og derfor er jeg også klar til at spille.

Artiklen fortsætter under billedet..

Clara Tauson siger tak for kampen til Ashleigh Barty, der vandt Wimbledon sidste år. Foto: ROBERT DEUTSCH/Ritzau Scanpix

- Kom smerterne bare ud af det blå?

- De kom ret akut, ja. Men jeg har fået at vide, at det heldigvis ikke var eller er noget farligt. De har altid sagt, at det nok skal blive fint igen, men at det godt kunne tage noget tid. Fra det sekund jeg fik smerter, har jeg prøvet at få det væk, og det har været en kamp, jeg skulle acceptere.

Ingen forventninger til sig selv

Mandag eftermiddag er Tauson for alvor tilbage.

Den japanske kvalifikationsspiller Mai Hontama, der rangerer som nummer 138 på verdensranglisten, venter i første runde.

Men selvom danskeren har været ude så længe, er hun ikke nervøs for et tilbageslag på bane nummer seks.

- Hvis jeg var bange, var jeg ikke gået ind for at spille den her kamp. Jeg har på ingen måde nogen frygt for det. Græs er et svært underlag at spille på, så det er nok mere mit tennis, jeg frygter for, griner hun.

- Det er hårdt for hele kroppen. Ikke kun ryggen. Og især for mig, der er høj, fordi jeg skal langt ned i benene for at nå bolden. Men jeg har ingen forventninger til mig selv. Jeg vil bare tilbage og spille kampe.

Det er anden gang, Tauson deltager i Wimbledon som seniorspiller. Sidste år tabte hun i første runde.

