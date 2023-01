Tennis-boss til Djokovic: - Vær forsigtig

Serberen Novak Djokovic har spillet sig i Australian Opens finale, men meget af opmærksomheden er i denne uge gået til hans far, Srdjan Djokovic.

Sidstnævnte poserede efter kvartfinalesejren over russeren Andrey Rublev med en fan. Sammen holdt de et russisk flag med et billede af Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Det fremgik af en video, der blev udsendt af en prorussisk YouTube-profil. Episoden skabte vrede i Ukraine, og nogle mente, at tennisstjernens far skulle udelukkes fra grand slam-turneringen.

Srdjan Djokovic (til venstre) blev væk fra semifinalen for ikke at forstyrre sin søn. Her ses han under kvartfinalen. Foto: David Gray/Ritzau Scanpix

Men der er tale om en misforståelse, mener Australian Opens chef, Craig Tiley, som kommer med et råd til familien.

- Mit råd er, at man skal være meget forsigtig, fordi det er en begivenhed med så stor betydning. Det er en platform, siger han til avisen Melbourne Age.

- Når der er hundredtusindvis af folk, der går gennem portene, er der naturligvis nogle, der kommer med en hensigt om at være forstyrrende, og det skal man ikke ende som en del af.

- Det forstår de fuldt ud. Familien har været rigtig god. De er ærgerlige over, at det blev opfattet på den måde. Det var ikke deres hensigt.

- Hans far i særdeleshed støtter ikke krig, og de fokuserer på at fremme fred, lyder det fra turneringschefen.

Srdjan Djokovic valgte at blive væk fra semifinalen, hvor sønnen besejrede Tommy Paul.

Novak Djokovic er klar til sin Grand Slam-finale nummer 33 i karrieren. Foto: Paul Crock/Ritzau Scanpix

Efterfølgende forklarede Novak Djokovic familiens side af sagen.

- Jeg så, hvad alle andre så, og det er uheldigt, at fejlfortolkningen er eskaleret i så stor grad.

- Det ramte mig selvfølgelig. Jeg blev først opmærksom på det i går aftes. Og så blev jeg selvfølgelig ikke glad for det. Min far og hele min familie har været gennem adskillige krige. Vi er imod krigen. Vi vil aldrig støtte nogen form for vold eller krig, sagde Djokovic.

Novak Djokovic møder græske Stefanos Tsitsipas i finalen søndag klokken 9.30 dansk tid. Det vides ikke, om Djokovics far vil være til stede.