Tennis-chok: Stjerne stoppet af kræft

Sympatien strømmer Carla Suarez Navarro i møde, efter at hun har meddelt, at hun har kræft og nu skal i gang med et halvt års kemo

Mens alt foregår med behørig afstand under den igangværende US Open, rykker hele tennisverdenen - og mange fra andre sportsgrene – sammen om at trøste og ønske det bedste for spanske Carla Suárez Navarro.

For en måned siden oplyste hun, at hun ikke ville komme til New York af helbredsmæssige årsager, og i går kom så en chokerende uddybning.

Den mangeårige topspiller lider af kræft og er blevet diagnosticeret med Hodgkin lymphoma. Hun står overfor seks måneders kemo-behandling.

’Det er tid for mig til at møde en kompliceret virkelighed. Det er tid til at prøve at acceptere den og bevæge mig fremad, mens jeg stoler på de medicinske råd. Mød altid modstand med positivitet’, skriver hun på sin Twitter-profil.

’Tålmodighed og tro på mig selv har altid guidet mig i min karriere. Det her bliver ikke den nemmeste modstander, så jeg får brug for at yde mit bedste’, skriver hun videre, mens den 31-årige spanier på den tilføjede video siger:

’Jeg har det godt. Jeg er rolig lige nu og er villig til at møde, hvad der måtte komme’.

Hun er i forvejen kendt som en gigantisk fighter, den lille boldbegavede tennisspiller, og det er da også den egenskab, som mange fremhæver i deres støtte til hende under samme opslag på Twitter.

Blandt de rigtigt mange topspillere fra tennisverdenen dukker også fodboldnavne som David de Gea og Carles Pyuol med opmuntrende hilsener.

Carla Suarez Navarro lufter sin smukke enhåndsbaghånd under US Open sidste år. Hun vender næppe tilbage til toptennis. Foto: AP/Steve Luciano/Ritzau Scanpix

Carla Suarez-Navarro med den elegante enhåndsbaghånd har i mange år befundet sig i toppen af international tennis, flere gange med status som Top 10-spiller. Lige nu er hun rangeret som nummer 71.

Hun bekendtgjorde før sæsonen, at den ville blive hendes sidste.

Nu ser det ud til, at hun har slået sin sidste bold på topniveau, mens hun altså har fået en langt større og sværere kamp at udkæmpe.

Se også: Serena Williams sætter rekord

Se også: Murray kæmper sig videre i US Open efter drama i fem sæt

Se også: Truende tennistosse udelukkes

Se også: Caroline i vild milliardær-satsning