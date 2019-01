Tennis-hystade vækker opsigt med følelsesladet hilsen

En hel tennisverden forholder sig i disse timer til nyheden om, at Andy Murrays karrierestop er tættere på end ventet.

Briten meddelte fredag morgen på et pressemøde i Melbourne, at han grundet sine smerter i hoften er tæt på at smide håndklædet i ringen. Allerede efter Australian Open, der begynder i næste uge.

Det har fået kollegaen Nick Kyrgios, der er nogenlunde det stik modsatte af rolige og afbalancerede Murray på en bane, til at krænge sine følelser til briten ud på Instagram.

- Andy, jeg ved, at du ser mig som en joker det meste af tiden, men lyt lige til mig her, gamle ven. Du vil altid være en, der påvirkede sporten på så mange måder. Jeg er klar over, at du aldrig ønskede, at det her skulle være din vej ud, men hey, det var noget af en tur, skriver Kyrgios.

- Du tog mig under dine vinger, så snart jeg kom med på Touren, og den dag i dag er du fortsat en, jeg bogstavelig talt ser frem til at se. Du er en skør tennisspiller, meget bedre end jeg, men du skal vide, at i dag ikke blot er en trist dag for dig og dit team, det er en trist dag for sporten og for alle, som du har påvirket. Heriblandt mig, gode ven.

- Jeg vil bare fortælle dig, som du allerede ved, at alle bare vil have, at du fortsætter med at kæmpe og fortsætter med at være dig. Held og lykke i Australian Open, Muzz, jeg står bag dig, skriver Kyrgios.

Den 23-årige australier bliver sandsynligvis aldrig den stjerne i sporten, som Murray har været i et årti. Dertil rækker hverken talent, arbejdsiver eller kærlighed til sporten.

Han har til gengæld nogenlunde lige så mange tilfælde af disciplinære problemer, som Murray har titler.

Kyrgios er ikke den eneste stjerne i tennis, der er chokeret over meldingen.

My heart breaks listening to @andy_murray during his press conference... Hope he will make it through to Wimbledon and have the farewell he deserves . #greatguy — Kim Clijsters (@Clijsterskim) January 11, 2019

Generelt har Murray en stor plads i hjertet på kvindelige spillere - og kvinder i al almindelighed, da han har været fortaler for lige rettigheder i sporten for mænd og kvinder.

Landsmanden Johanna Konta begræder hans farvel.

- Helt ærligt kan jeg ikke forestille mig sporten uden ham. Og der er så mange tilfælde, hvor han har været der for os. Ikke kun for kvinder i tennis - men for kvinder generelt, siger hun til nyhedsbureauet PA.

Kyle Edmund, der sidste år overtog positionen som Storbritanniens bedste herresingle efter 12 år med Murray på toppen, siger: - Han er landets største tennisspiller nogensinde, og du kunne muligvis også kalde ham den største sportsstjerne i landet nogensinde, siger Edmund til Daily Telegraph.

