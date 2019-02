Tennis-legende pumper millioner i danske talenter

Ønsket er at give noget tilbage til den sport, der har givet familien så meget gennem så mange år.

Derfor har familien Leschly, der er velkendt i dansk tennis gennem årtier, oprettet en fond, Leschly Tennis Foundation, der skal støtte de største, danske talenter i jagten på international succes.

Det fortæller de to hovedarkitekter bag fonden, Jan og Mark Leschly.

Op mod 20 millioner kroner er der i fonden, hvor fire unge med Clara Tauson i spidsen er modtagerne af en halv million kroner.

- Fonden håber, at støtten i løbet af fem år kan sikre nye, danske spillere i toppen af international seniortennis. Senere på året vil flere talenter få mulighed for at ansøge om at blive en del af det nye støtteprogram, skriver man i en pressemeddelelse.

- Vores støtte er mere end penge. Vi kan give de unge et stærkt netværk og nye perspektiver på livet både på og uden for tennisbanen samt skabe en sund kultur omkring at repræsentere Danmark, siger Jan Leschly, der som aktiv var i semifinalen ved US Open i 1967 og samme år brød ind i Top 10 på verdensranglisten.

Clara Tauson er blandt modtagerne i første omgang. Foto: Roger Parker/International Sports Fotos/Ritzau Scanpix

Udover Tauson er modtagerne af støtten 24-årige Mikael Torpegaard, 15-årige Holger Rune samt 15-årige Elmer Møller.

I samspil med forbund, unioner og klubber vil fonden yde støtte til forskellige initiativer til gavn for landets spillere og trænere samt udviklingen af dansk tennis generelt.

- Klubberne tilbydes eksempelvis en nytænkende platform med et unikt rating-system kaldet UTR (Universal Tennis Rating), som kan bruges i den daglige træning og til afholdelse af niveaubaserede turneringer på tværs af alder og køn. Fonden har blandt andet UTR som kriterium for talentstøtte, skriver man.

Håbet er nu, at man med fonden kan opbygge en kreds af støttepartnere fra erhvervslivet, så dansk tennis kan 'nå nye højder', som det formuleres.

- Fonden kan kun få langvarig effekt, hvis vi løfter i samlet flok. Derfor er det afgørende for os at etablere en gruppe af partnere, hvis hjerter banker lige så højt for dansk tennis som vores, siger Jan Leschly.

