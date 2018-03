Tennis-legendes konkurs gjorde kone til alkoholiker

Boris Beckers kone, Lily, afslører, at hun hældte vodka i sig for at komme igennem ægteskabet med tennisstjernen, efter han formøblede deres formue på en lille milliard kroner

Boris Becker blev sidste år erklæret konkurs, efter det lykkedes ham at sætte sin formue på næsten en milliard over styr. Det tog hans kone, Lily, ikke særligt godt, og nu taler hun ud om tiden, der fulgte efter.

Den hollandske model afslører over for det britiske medie Daily Mail, hvor tæt deres ægteskab var på at kollapse - og hvordan det førte til et vodka-misbrug.

- Jeg har haft et hårdt år.

- I første omgang slap jeg helt - på alle måder. Drak for meget, røg for meget og jeg gik mere ud, den jeg plejer. Jeg havde det sådan: mit liv stinker, og jeg skal dø.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Boris Beckers økonomi lå sidste sommer i ruiner. Her bliver tennis-legendens bil hentet uden foran en populær klub i London. Foto: James Jenkins / Splash News/ All Over Press

Vodka blev vennen

Den 41-årige model fortæller, at vodkaen var hendes ven, og at hun røg en pakke cigaretter om dagen. Boris gik igennem den dårlige periode på sin egen måde, så han lagde ikke mærke til, hvor skidt det stod til med mig. Vi gled fra hinanden.

Efter konkursen i juni sidste år, voksede spekulationen om deres ægteskab, fordi de ikke blev set sammen i flere måneder.

- Det ramte vores liv hårdt. Du finder ud af, hvem dine rigtige venner er. Jeg var fyldt med skam, og jeg tænkte: Hvordan kunne det ske? Jeg følte, at min familie var under angreb.

Sammen har Lily og Boris sønnen, Amadeus, på otte år, og for at han ikke skulle ende som skilsmissebarn, så tog forældrene en vigtig beslutning.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Lily Becker og Boris Becker ankommer til velgørenheds-arrangementet 'Sports For Peace' i London. Billedet er fra 2012 og før stjernen formøblede sin formue. Foto: Joel Ryan/AP Photo.

- Vi tog i parterapi. Det var noget, vi aldrig troede, vi skulle, men det hjalp. Vi var der en time af gangen fem dage om ugen. Det var rart at få nogle inputs fra nogen på den anden side af situation, som ikke kender dig og ikke er partisk.

- Når man går igennem en virkelig dårlig tid, er jeg overbevist om, at man skal gå igennem den på sin egen måde og ramte bunden, før du kan komme tilbage. Det er det, der skete med mig.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Boris Becker under Wimbledon i 1985, hvor han vandt sin første af i alt seks Grand Slams. Foto: Sven Simon/DPA

Vendepunktet

Lilly forklarer, at hun blev inspireret til at stoppe sit alkoholmisbrug, da hun så hvordan, det påvirkede hendes udseende.

- Jeg vågnede en dag, kiggede i spejlet og indså: nok er nok, og ingen har ondt af dig.

- Jeg lignede lort og følte mig som lort, så jeg stoppede med at drikke vodka og begyndte at træne igen.

I dag er hun og Boris 'et godt sted' i deres liv og ægteskab, understreger Lily, som ikke længere er afhængig af vodka-flasken.