Tennisbabe besejrer US Open i retten: Fald har kostet mig dyrt

Fremstormende Eugenie Bouchards karriere gik i stå efter et fald på et vådt gulv under US Open, som nu er blevet dømt til at have 75 procent af skylden

Det amerikanske retssystem kan forekomme ejendommeligt for udenforstående.

Nu har en jury i New York således fordelt skylden for, at den canadiske tennisspiller Eugenie Bouchard under US Open i 2015 faldt på et vådt gulv i omklædningsrummet og slog hovedet.

Skylden er delt op i kvarte. The United States Tennis Association (USTA) havde 75 procent af skylden, mens Bouchard selv kun er ansvarlig for de 25 procent.

Den canadiske tennisbabe, som sæsonen før sit fald stormede frem på ranglisterne og nåede Wimbledon-finalen og semifinalerne i både Melbourne og Paris i 2014, har i retten forklaret, at uheldet har haft stor indflydelse på hendes videre karriere.

Og det kan hun i alt fald resultatmæssigt dokumentere, for siden dengang har hun ikke nået en fjerde runde i en grand slam og ikke vundet en turnering. Hun toppede som verdens nummer fem, men er i år droppet helt ud af Top 100.

Hun har i retten i Brooklyn fortalt, at hun slog hovedet alvorligt, da hun på vej til et isbad gled i omklædningsrummet, hvor hun senere blev fundet af en fysioterapeut. Hun husker, at hun var i chok, da hun vågnede og kiggede forvirret op i loftet.

Eugenie Bouchard har virkelig været nede at ligge rent sportsligt siden uheldet, og i januar faldt hun helt ud af Top 100. Foto: All Over Press

Hun har også fortalt, at hun mærkede sin hud brænde, og det har hendes advokater forklaret ved, at der var efterladt et kraftigt lag af rengøringsmidler på gulvet, hvor hun lå.

Efter faldet måtte hun trække sig fra flere turneringer i Asien.

USTA’s advokater har erklæret, at Bouchard ikke burde være gået ind i det pågældende rum uden ledsagelse af en official, og at rengøringspersonalet var I den tro, at alle spillere havde forladt anlægget den aften.

Ingen af parterne har ønsket at kommentere juryens fordeling af skyldsspørgsmålet. Retten skal i det videre forløb fastslå, hvor stor en erstatning canadieren, der søndag fylder 24 år, skal tilkendes.

