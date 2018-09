Tennisdommer i skandalescene: Forsøger at hjælpe stjernen

Svensk tennisdommer forlader sin plads for at hjælpe australske Nick Kyrgios ved US Open - tennisverdenen chokeret og forarget

Det meste af tennis-verdenen er ikke helt klar over, hvad den skal tro.

Kan det virkelig passe, hvad der er sket for øjnene af dem under en kamp i herresingle ved US Open torsdag?

At en dommer steg ned fra sin plads for at opmuntre og ligefrem hjælpe en spiller i nød?

Tilsyneladende.

Spilleren er den notorisk kontroversielle Nick Kyrgios fra Australien, men for en sjælden gangs skyld er det ikke ham, der er fokus på. Det er svenske Mohamed Lahyani, der traf en mildest talt interessant beslutning i kampen mod franske Pierre-Hugues Herbert torsdag.

Stillingen var 6-4, 3-0 til Herbert, og Kyrgios sad sammenkrøllet på sin plads mellem to partier og hakkede og spruttede i det. Tanken var tom. Varmen havde tilsyneladende fået taget på ham, og hans opførsel ude på banen mindede om tidligere kampe, hvor han er blevet kendt for at slå op i banen og være ligeglad.

Dommer Lahyani kravlede ned fra sin stol og tilså spilleren. Angiveligt - det fortalte Kyrgios efterfølgende - fordi australieren havde bedt om salt på grund af varmen.

Og her bliver det så mere mystisk end godt er. For det så i den grad ud som om han, dommer Lahyani, ville hjælpe Kyrgios, hvilket, hvis det er rigtigt, strider mod al form for fairplay og logik i sport – at dommeren går ind og hjælper en aktør.

Det var ikke muligt for mikrofonerne at opfange hele samtalen mellem de to hovedpersoner, men en enkelt linje nåede dog gennem æteren.

- I want to help you – jeg ønsker at hjælpe dig. Det her er ikke dig, det ved jeg, lød det fra Lahyani, der stod lænet ind over Kyrgios.

I den første udtalelse fra det amerikanske tennisforbund, USTA, lød det, at dommeren steg ned fra sit sæde for at tjekke Kyrgios’ tilstand, da han ikke kunne høre ham, og ville tjekke, om der var brug for lægehjælp.

- Han informerede desuden Kyrgios, at hvis den manglende interesse i at spille kampen videre, måtte han som dommer skride til handling, informerede USTA.

Flere medier verden over mener at ide, at der blev sagt flere interessante ting i samtalen.

- Okay, bare kald på træneren på banen, og jeg vil forsøge, skal Kyrgios have sagt ifølge news.com.au - et australsk nyhedssite.

Da træneren ankom og spurgte, hvor Kyrgios ville have behandling, var svaret: Det ved jeg ikke, tjek min ankel eller noget...kan du blive her et par minutter...?

Efterfølgende gik den 23-årige australier ud på banen og vandt 19 af de efterfølgende 25 partier.

En halv tennis-verden står på nakken af hinanden for at tage afstand fra aktionen. Heriblandt Pierre-Hugues Herbert, der tabte kampen i fire sæt.

- Jeg mener ikke, det var hans job. Han er ikke træner, han er dommer, og han skulle være blevet på sin plads, kom det fra franskmanden.

- Begår han en fejl, skal han straffes. Han laver meget få, og jeg synes, han er en god dommer, skyndte han sig at tilføje.

Kyrgios selv afviste efterfølgende, at dommerens ord havde påvirket ham. Han tilføjede, at det var ’skørt’, at foreslå, at han skulle blive coachet af dommeren. Han gik til gengæld over i det sarkastiske hjørne.

- Var det mig, der førte med et sæt og 3-0, og min modstander modtog den snak fra Mohamed Lahyani, en åbenlyst utrolig tennisspiller, ville det ikke rage mig det fjerneste, sagde han.

- Han har nået store ting i sin tenniskarriere. Mohamed er en af de store, kom det iskoldt fra manden, der nu er videre i turneringen – i øvrigt til et møde med Roger Federer.

Men Pierre-Hugues Herbert havde ikke lyst til at føje humor til sagen.

- Jeg havde fornemmelsen af, at han ikke gav sig 100 procent og ikke var fokuseret. Men fra det punkt var der noget, der ændrede sig. Han spillede bedre frem til kampens afslutning, sagde Herbert om sin modstander.

I en officiel kommentar efter kampen tilføjede den franske spiller, at han var sur på dommeren, ’men endnu mere irriteret’ over USTA’s melding. ’De antager os for at være fjolser’, skrev han.

Det amerikanske tennisforbund, USTA, er gået ind i sagen og gransker tv-billeder af episoden.

Mange aktører i international tennis har reageret på hændelsen. Heriblandt Federer.

- Det er ikke dommerens rolle. Men jeg forstår, hvad det er, han forsøger. Han var der dog for lang tid. Det er samtale. Samtaler kan ændre dine tanker. Det kan være en fysioterapeut, en læge, en dommer, kom det fra schweizeren

