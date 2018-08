Tennisdronningens nedtur: 'Jeg føler mig ikke som en god mor'

Serena Williams fødte sin datter i september sidste år, og derfor har hun holdt en pause fra tennis.

Hun startede tidligere i år karrieren op igen, hvilket begyndte fremragende med blandt andet en finale i Wimbledon, men i sidste uge led hun karrierens største nederlag til Johanna Konta på 6-1, 6-0. Nu har hun trukket sig fra en turnering i denne uge af 'personlige årsager'.

Efterfølgende har stjernen skrevet et opslag på Instagram, hvor hun forklarer beslutningen for sine fans, og samtidig kommer hun med et opråb til alle mødre, som sidder derude og har det som hende.

- Sidste uge var hård for mig. Jeg skulle ikke bare acceptere nogle hårde, personlige ting, jeg havde det også mærkeligt. Mest følte jeg, at jeg ikke var en god mor, skriver hun og fortsætter:

- Jeg er her for at sige: Hvis du har en dårlig dag eller uge, så er det okay, det har jeg også!

En hård tid efter fødslen

I opslaget beskriver Williams blandt andet, hvordan følelserne efter fødslen kan vare op til tre år, hvis man ikke gør noget ved det. Derfor har hun nu valgt at tale med folk om det, så hun kan komme ud på den anden side.

- At tale tingene igennem med min mor, mine søstre og mine venner gav mig vished om, at mine følelser var helt normale.

Tennisstjernen forklarer, at hun mest af alt føler, at hun ikke er der nok for sit barn på trods af, at de er sammen hver dag. På grund af arbejde og træning er der ikke så meget tid til at være hjemme, som hun gerne vil være. Men det er helt normalt at føle, at man ikke gør nok for sit barn, for sådan har mange mødre det.

- Mange af jer mødre har det på samme måde. Om man er hjemmegående eller arbejder, så er det en sand kunst at finde balancen med børn. I er de sande helte.

I slutningen af august skal Grand-Slam turneringen US Open spilles, som Serena Williams har vundet seks gange selv. Hun forventes stadig at deltage i denne turnering.

