Tenniskomet gik amok i afklapsning

14 dobbeltfejl blev for meget for tyske Alexander Zverev, og det gik ud over ketsjeren i nederlaget til Australien i ATP Cup. På den positive side vil kampen blive husket for velgørenhed til fordel for naturkatastrofer

Det tyske tennistalent Alexander Zverev gjorde en ekstremt ringe entré i ATP Cup.

Den syvendeseedede højrearm havde store problemer med at få serven og det meste andet til at fungere, men udmærkede sig i stedet ved at få hele salen til at runge af ketsjeren, der blev smadret syv gange mod jorden.

Zverevs problemer var stærkt medvirkende til, at det tyske hold med koryfæet Boris Becker som træner tabte komfortabelt med 3-0 til Australien repræsenteret af Zverevs direkte modstander Alex de Minaur og rebellen Nick Kyrgios.

Alexander Zverev og landstræner Boris Becker havde ikke deres bedste stund i åbningskampen til australske ATP Cup. Kampen vil dog i Australien blive husket for noget helt andet og væsentligere. Foto: Ritzau Scanpix

Nyt turneringsformat

ATP Cup er et nyt turneringsformat, hvor hver nation stiller op med to spillere, der konkurrerer i to singlekampe og en doublekamp. Her tabte Zverev og holdkammerat Jan-Lennard Struff altså i alle tre omgange.

Særligt opsigtsvækkende var dog altså den 22-åriges nederlag, der trak ud i tredje sæt til Alex de Minaur. I løbet af de tre sæt formåede det tyske tennishåb nemlig at præstere hele 14 dobbeltfejl, hvilket tydeligvis gjorde det vanskeligt at holde temperamentet stangen.

Raseriudbruddet mod ketsjeren udspilllede sig efter andet sæt til hørbar forargelse blandt publikum og også en smule utilpashed for resten af det tyske team. Dommeren kvitterede da også straks med en advarsel, ikke desto mindre fortsatte fadæsen for tyskeren ind i tredje sæt, der endte 6-2 i de Minaurs favør.

Serveesser sørgede for tusinder til brandofre

Det var dog ikke kun tysk vrede, kampen vil blive husket for. Tenissportens store ballademager Nick Kyrgios ville normalt være manden, man forventede at se som leverandøren af følelsesudbrud og ketcher-mishandling.

Det var dog andre følelser, der var i spil for australieren, der inden kampen havde annonceret, at han ville donere 200 australske dollars - ca 930 kroner - per servees.

Tennisforbundet i hjemlandet samt holdkammerat de Minaur havde straks støttet op om initiativet og donerede henholdsvis 100 og 250 australske dollars per servees - for tennisforbundets vedkommende for hvert servees i hele kampen. Pengene skulle gå til de mange egne på kontinentet, der er hårdt plaget af voldsomme brande.

Og det tyske nederlag gav afkast. Kyrgios havde tur i serven og leverede hele 20 es, og tyske Struff kvitterede trods nederlaget med 15 til regnskabet. Det havde kunnet pynte ekstra på det, hvis Zverev havde doneret et beløb pr. dobbeltfejl, men selv uden endte den samlede donation med at løbe op i underkanten af 35.000 danske kroner.

Særligt for Kyrgios, der har rødder i en af de særligt hærgede egne, betød bedriften meget.

- Vi har evnen og en platform, vi kan udnytte. Min hjemby er Canberra. Vi har verdens mest giftige luft, så det er trist. Ja, det er hårdt, lød den grådkvalte udmelding efter kampen.

- At familier, brandfolk og dyr mister deres hjem og familiemedlemmer, er større end tennis, fortsatte han til bifald fra hjemmepublikummet.

ATP Cup fortsætter indtil 12. januar, og i alt 24 nationer stiller op i turneringen, der tilbyder en præmiesum på 100 millioner kroner.

Nick Kyrgios afventer en serv under singleduellen mod Jan-Lennard Struff. 15 gange måtte australieren give fortabt til et servees fra tyskeren, mens han selv leverede 20 af slagsen. Sejren og essene endte til fordel for dyr og mennesker i udsatte områder af Australien. Foto: Ritzau Scanpix/Tracey Nearmy

Billeder af en blodrød himmel under de ødelæggende naturbrande i Australien. Den australske tennisduo til ATP Cup med Tennis Australia i ryggen gjorde sit for at hjælpe. Foto: Ritzau Scanpix

