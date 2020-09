Tenniskvinder opnår økonomisk ligestilling i hold-VM

Tenniskvindernes verdensmesterskab for landshold skifter navn fra Fed Cup til Billie Jean King Cup.

Rebrandingen af turneringen kommer ovenpå introduktionen af et nyt finaleformat, hvor de 12 bedste nationer over en uge i Budapest dyster om at blive verdensmester.

Samtidig indføres der fra 2021 til Billie Jean King Cup Finals de samme præmiepenge, som de mandlige spillere dyster om i deres pendant, Davis Cup Finals.

Det annoncerer Det Internationale Tennisforbund (ITF) torsdag ifølge Dansk Tennis Forbund.

Tennislegenden Billie Jean King dedikerede sit liv til at bekæmpe diskrimination og ulighed. Hun var med til at grundlægge kvindernes organisation, WTA, og var med til at sikre, at tenniskvinderne fik forhøjet deres præmiesummer markant.

I tennissporten bliver kvinder i mange turneringer belønnet med samme præmiesum som herrerne, blandt andet i de fire grand slam-turneringer.

Danmark rykkede tidligere på året op i det, der nu hedder Billie Jean King Cup Europe/Africa gruppe I.

På grund af coronapandemien er dele af den verdensomspændende Billie Jean King Cup udsat fra 2020 til 2021.

Da Danmark allerede havde spillet færdig i 2020, kommer holdet først i aktion igen i 2022, skriver Dansk Tennis Forbund.