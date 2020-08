Tenniskvindernes genstart ramt af positiv coronaprøve

Tenniskvindernes WTA Tour starter i næste uge op på Sicilien efter flere måneders corona-nedlukning.

Forud for turneringen Palermo Open er en unavngiven spiller blevet testet positiv for coronavirus.

Det oplyser arrangørerne lørdag. Turneringens covid 19-konsulent, professor Antonio Casio, slår samtidig fast, at sikkerhedsprotokollerne virker efter hensigten.

- Protokollernes effektivitet og de relaterede kontroller gjorde det muligt at gribe ind over for en spiller, der var ankommet til Palermo.

- Spilleren har opholdt sig på sit hotelværelse, mens hun har afventet testresultatet. WTA har også bekræftet, at turneringen kan spilles som planlagt, siger Antonio Casio.

Professoren fortæller samtidig, at alle personer, der har været i kontakt med den pågældende spiller, vil blive testet for coronavirus.

Turneringen oplyser ikke navnet på den pågældende spiller, men kort efter meddelelsen om den positive coronaprøve trak den bulgarske spiller Viktoriya Tomova sig på grund af sygdom.

Tomova, der rangerer som nummer 130 på verdensranglisten, skulle have deltaget i kvalifikationen, der gik i gang lørdag.

Palermo Open er den første turnering på WTA Touren efter en flere måneder lang corona-nedlukning af tenniskalenderen.