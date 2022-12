Tennislegende er død

Efter længere tids sygdom er tennistræner- og akademiejer Nick Bollettieri gået bort søndag.

Det skriver flere medier herunder Reuters.

Bollettieri var en pioner indenfor tennisbranchen, og han trænede flere prominente tennisstjerner i sin lange karriere.

Navne som Andre Agassi, Serena og Venus Williams, Monica Seles og Maria Sharapova er nogle af dem, som blev oplært af Nick Bollettieri, der af flere er blevet kaldt for 'et enestående menneske'.

Bollettieri var et anerkendt navn i tennisverdenen, og i 2014 fik han en imponerende hæder for sin indsats for sporten, da han blev optaget i Tennis Hall of Fame.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Nick Bollettieri (th. red.) krammer den tidligere verdensetter Andre Agassi, da sidstnævnte blev optaget i Tennis Hall of Fame i 2011. Foto: Brian Snyder

Rosende ord

Nick Bolettieri boede i den amerikanske delstat Florida, hvor han også trænede mange af de unge tennistalenter på sit akademi.

Den sørgelige nyhed har vakt genklang i sporten, og flere af hans tidligere elever sender nu roser til den tidligere tennistræneren.

'Du har formet tennisspillet. Du vil blive dybt savnet,' skriver tyske Wimbledon.finalist fra 2013 Sabine Lisicki blandt andet.

En anden tennislegende, der begræder tabet af Bolettieri er Billie Jean King, som vandt over 30 Grand Slam-trofæer i sin imponerende karriere.

'Nick var altid positiv og var i stand til at få det bedste ude af alle, der var så heldige at arbejde sammen med ham. Vores tanker og bønner går til hans familie og team på akademiet, skriver Billie Jean på Twitter.