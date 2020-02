Tennislegender håner 'skør tante': Fortjener ikke hæder

77-årige Margaret Court blev mandag hædret for sin enestående tenniskarriere, men den overskygges af hendes homofobiske udtalelser, mener John McEnroe og Martina Navratilova

For 50 år siden henrykkede Margaret Court tennisverdenen med den formidable præstation at vinde alle fire Grand Slam-turneringer i samme sæson, og mandag blev jubilæet markeret ved Australian Open.

Hyldesten af Court, som holder rekorden for flest Grand Slam-singletitler, nemlig 24, var dog beskeden og høflig, og tennislegenderne John McEnroe og Martina Navratilova aktionerede lige frem for, at en arena i Australian Open ikke længere skal bære hendes navn.

Det skete tirsdag, da de med et hjemmelavet skilt, som de holdt op for tv-kameraerne efter en opvisningskamp, promoverede idéen om, at Margaret Court Arena skal omdøbes til Evonne Goolagong Arena.

Margaret Court og Martina Navratilova er begge legender i tennissporten, men 77-årige Court er tvunget i defensiven på grund af sin uforsonlige holdning til homoseksualitet. Navratilova har ført kampagne mod Court i årevis. Foto: AP Photo / Ritzau Scanpix

Australieren Evonne Goolagong Cawley vandt i sin karriere syv Grand Slam-singletitler og er altså et bedre forbillede end Margaret Court, mener de to amerikanere. Navratilova har i årevis ført kampagne mod Court, og nu har hun fået McEnroe med i kampen ved sin side.

Efter sin karriere blev Court præst i Pinsebevægelsen og har talt dunder mod homoseksuelle og transkønnede. Senest i december kaldte hun ifølge dw.com transkønnede unge for ‘djævelens værk’ og slog fast, at tennissporten er ‘fyldt med lesbiske’. Hun taler desuden med foragt om ægteskab mellem personer af samme køn.

Navratilova er erklæret homoseksuel og har kæmpet for homoseksuelles rettigheder i mange år. Hun er gift med Julia Lemigova, som hun friede til ved US Open i 2014.

Courts uforsonlige holdning til LBGT-personer gør hende ifølge Navratilova og McEnroe ikke fortjent til den hæder, der blev hende til del i 2003, da den tredjestørste arena i Melbourne Park, hvor Australian open spilles, blev opkaldt efter hende.

John McEnroe arbejder for Eurosport under Australian Open. Her overværer han kampen mellem Nick Kyrgios og Lorenzo Sonego på turneringens anden dag. Foto: Manan VATSYAYANA / AFP / Ritzau Scanpix

McEnroe kaldte i ugens løb Margaret Court for tennissportens ‘skøre tante’ og bønfaldt på tv-kanalen Eurosport Serena Williams om at vinde yderligere to Grand Slam-turneringer inden sit karrierestop, så Courts rekord kan blive slettet.

- Der er kun én ting, der er længere end listen over Margaret Courts tennisbedrifter, og det er listen over hendes fornærmende og homofobiske udtalelser, sagde McEnroe.

Før skilteprotesten tirsdag havde Navratilova bemægtiget sig tennisdommerens stadig tændte, men forladte mikrofon på stadion og fik annonceret John McEnroes støtte til sin sag, før en lydtekniker fik afbrudt forbindelsen.

Onsdag blev de begge opmærksomme på, at de havde overtrådt turneringens stramme regler for takt og tone og undskyldte deres fremfærd.

Deres holdning til Margaret Court holder de derimod fast i.

