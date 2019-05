Tennismagi: Det vildeste vinderslag, du har set

SE SLAGET HER: Den uruguyanske tennistroldmand, Pablo Cuevas, får kæberne til at falde med usandsynligt nonchalant vinder i stor finale

Uge efter uge præsenteres tennisfans for vilde vinderslag fra alle, mere eller mindre utænkelige, vinkler.

De senere år har den såkaldte ’tweener’ – bolden slået mellem egne ben – også vundet indpas, ikke mindst med elegante Roger Federer som trendsætter.

Men det vinderslag, Pablo Cuevas levererede i søndagens finale ved Millennium Estoril Open sætter helt nye standarder.

Det var nemlig udført med lige dele finesse og arrogance i en grad, så alle lod kæberne falde og vel først sekunder senere rigtigt forstod, hvad de havde set.

Længe leve slowmotion.

Pablo Cueva kommer næppe til at vinde en grand slam, men han har gjort sig berømt med sine trylleslag. Foto: SERGIO MORAES/Reuters/Ritzau Scanpix

Den 33-årige uruguayer, der som lucky loser nåede finalen mod den topseedede græker, Stefanos Tsitsipas, fik presset sin modstander dybt ned i forhåndshjørnet, hvorefter han fremme ved nettet lagde an til et smash på den høje returnering.

Men i stedet lod han i en og samme bevægelse bolden falde videre ned mellem sine ben, hvorfra han med ketsjeren halvflugtede blødt og lagde en perfekt stopbold over nettet.

Mens han med alle tegn på ligegyldighed kiggede ud mod horisonten.

Troldmanden flyver, og magi opstår. Foto: Mark J. Terrill/AP/Ritzau Scanpix

At Cuevas disker op med den slags lækkerier er ikke nyt, og han gjorde sig ikke mindst berømt som magiker, da han for et par år siden udplacerede selveste Rafael Nadal i Paris med en nonchalant ’tweener’ – forlæns udført fra baglinjen. Eller da han kort forinden lavede kigge-væk-finten mod Alexander Zverev i Madrid.

Du kan se et par af hans fine trickshots og høre ham sætte nogle ord på dem her på ATP's hjemmeside.

Rafael Nadal tager sig til hovedet under kampen mod Cuevas, hvor han blev passeret ved nettet med en 'tweener'. Foto: Francois Mori/AP/Ritzau Scanpix

Cuevas, der er verdens nummer 68 tabte ganske vist finalen mod Tsitsipas med 6-3, 7-6, men det var ikke det, publikum talte mest om efter kampen, hvor der da også var anerkendelse fra modstanderen.

- Er der to spillere, jeg altid har beundret, er det dig – og Federer, sagde grækeren til magikeren.

