Tennisprofil overvejede selvmord

Nick Kyrgios var langt nede rent mentalt i 2019.

Så langt nede, at den australske tennisprofil overvejede, om han ville begå selvmord.

Det fortæller Kyrgios ifølge flere australske medier i et kommende afsnit af dokumentarserien 'Break Point', der følger flere af tennissportens markante skikkelser.

Kyrgios ramte bunden efter sit exit ved Wimbledon i 2019.

- Jeg overvejede oprigtigt, om jeg ville begå selvmord.

- Jeg tabte ved Wimbledon. Jeg vågnede med min far siddende på sengen grædende. Det var den store øjenåbner for mig. Jeg tænkte, 'jeg kan ikke blive ved sådan her'.

- Jeg endte på en psykiatrisk afdeling i London for at få styr på mine problemer, siger Kyrgios i 'Break Point' ifølge flere medier.

Nick Kyrgios, der er kendt for sine jævnlige udbrud under kampe, har tidligere været åben om, at han har haft problemer med sit mentale helbred.

Da han tabte til Rafael Nadal ved Wimbledon i 2019 spillede han med et løst ærme på den ene arm. Det var ifølge Kyrgios selv for at skjule, at han havde gjort skade på sig selv.

- Jeg drak, misbrugte stoffer, mistede forholdet til min familie, skubbede alle mine nære venner væk, siger Kyrgios i 'Break Point'.

Australieren siger selv, at han nu har det bedre. Sidste år nåede hans tenniskarriere et foreløbigt højdepunkt med en finaleoptræden ved Wimbledon.

Efter en lang skadespause spillede Kyrgios tirsdag sin første kamp i 2023. Her blev det til et nederlag til kinesiske Yibing Wu i en græsturnering i Stuttgart.