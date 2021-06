Tennisspiller anholdt ved French Open

Russiske Yana Sizikova er under mistanke for matchfixing ved Grand Slam-turneringen i Paris

Den russiske tennisspiller Yana Sizikova er blevet anholdt i Paris, fordi der er begrundet mistanke om, at hun har gjort sig skyldig i matchfixing.

Det skriver den franske avis Le Parisien fredag.

26-årige Sizikova, der netop havde færdiggjort sin 1. runde-kamp i damedouble ved French Open med Ekaterina Alexandrova, blev tilbageholdt på selve Roland Garros-anlægget, mens hendes hotelværelse blev ransaget.

Ifølge flere medier var det nær gået helt galt for politiet, da sikkerhedsvagter forsøgte at stoppe dem, da de henvendte sig til russeren, der netop var kommet ud fra en omgang massage.

Det er mindre end et halvt år siden, en mandlig spiller blev udelukket i otte år for matchfixing.

Det lykkedes dog ordensmagten at få fuldendt sit forehavende uden yderligere postyr.

Ifølge den tyske avis Die Welt går mistanken på hendes 1. runde-kamp ved samme turnering sidste år, hvor titusindvis af euro blev spillet hos flere bookmakere på hendes doublekamp mod rumænerne Andreea Mitu og Patricia Maria.

Allerede sidste efterår gik historien om et højest besynderligt parti i den kamp verden rundt.

Det er den offentlige anklagemyndighed i Paris, der forestår undersøgelsen og som har krævet hende tilbageholdt. Undersøgelsen har stået på siden oktober.

Yana Sizikova er ikke noget stort navn på WTA Touren. Aktuelt ligger hun nummer 101 i double – og 765 i single.