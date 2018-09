Tennisspiller i tragedie: Eksmand begår grusomt drab på begge børn

Et massivt alkoholmisbrug ligger muligvis til grund for, at eksmanden til en tidligere top-tennisspiller dræbte det skilte pars to børn

Fredag vågende den tidligere tennisspiller Stephanie Reece op til en foruroligende opringning fra børnenes skole.

Sønnen Harrison og datteren Shelby var ikke mødt op til undervisning fra morgenstunden af. Den bekymrede mor ringede straks til eksmanden, der havde børnene, men her fik hun intet svar.

Myndighederne blev tilkaldt, men det var allerede for sent.

Eksmanden til den pensionerede topspiller Stephanie Reece fra delstaten Indiana i USA havde nemlig skudt og dræbt det skilte pars to børn, før han begik selvmord med sin pistol.

Dræbt imens de sov

Ifølge flere amerikanske medier, herunder New York Post, fandt det lokale politi i Boone County ligene af den 50-årige eksmand Michael Hunn, datteren Shelby på 13 og sønnen Harrison på 15 år i eksmandens hus en halv times kørsel nord for Indianapolis ved 10.30-tiden fredag formiddag.

Det var efterfølgende en rystet sherif Mike Nielsen, der kunne oplyse offentligheden om det tragiske dobbeltdrab.

- Jeg vil aldrig være i stand til at forklare, hvorfor det er sket. Det er en tragisk hændelse, som vi ser alt for ofte, og vi har bare ikke svarene på, hvorfor sådan noget kan ske. Jeg har snakket med familien og med moderen, som selvfølgelig er knust. Men hun havde overhovedet ikke set det her ske, siger han til lokalmediet Fox 59.

Politiet er fortsat i gang med en tilbundsgående undersøgelse af, hvorfor faren til de to teenagere kunne begå så grusom en forbrydelse, men foreløbigt står det kun klart, at begge børn er blevet myrdet, mens de sov.

Havde problemer med alkohol

Stephanie Reece og Michael Hunn var gift i 17 år, før de lod sig skille i november 2017. Parret delte forældremyndighed over børnene. Selvom den tidligere tennisspiller ikke havde set mordet på sine børn komme, var der dog åbenlyse problemer med eksmanden.

Retsdokumenter fra december 2017 viser nemlig, at moren var dybt bekymret over eksmandens alkoholforbrug. Hun havde fremsat et ønske til retten i Boone County om, at hans tid med børnene blev reduceret, og at han fik taget blodprøver med jævne mellemrum for at tjekke for alkoholmisbug.

Børnene havde angiveligt også fortalt deres bedstemor, at faren ikke var i stand til at tage sig af dem eller køre dem til aktiviteter, fordi han drak for meget.

Et forlig mellem Reece og Hunn i foråret 2018 viser også, at eksmanden gik med til at bruge en åndedrætsanalysator og sende resultaterne til ekskonen i 120 dage.

En sød pige

Begge børn gik på Zionsville grundskole i Indiana. Her har drabene rystet klassekammerater og lærere, der kendte de to ofre. En unavngiven kilde, der både kendte datteren Shelby og sønnen Harrison personligt, fortæller til lokalmediet 13WTHR, at det er to elskede personer, der nu vil blive savnet af vennerne:

- Shelby var altid en sød pige. Hun var så sjov og skør og alle elskede hende. Han var en skøn dreng, som altid var der for alle andre og prøvede at få folk til at grine, hvis de havde en dårlig dag, lyder det fra kilden.

Stephanie Reeces navn vækker nok ikke den store genklang hos de fleste sportselskere.

Da hun i 1996 lagde ketsjeren på hylden lå hun nummer 79 i double-serien, men hun har spillet de største turneringer som Wimbledon, US Open, French Open og Australian Open, hvor anden runde som endestation er bedste resultat.

