Tennisspiller knaldet for doping

Den chilenske tennisspiller Nicolas Jarry er suspenderet på ubestemt tid efter at være blevet testet positiv for doping af Det Internationale Antidopingagentur (Wada).

Verdensranglistens nummer 78 afgav i november sidste år i forbindelse med Davis Cup-finalerne i Madrid en positiv dopingprøve. Prøven viste ulovlige mængder af stofferne Ligandrol og Stanozolol.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

I et opslag på det sociale medie Instagram hævder Nicolas Jarry, at han er uskyldig.

- Niveauerne af disse stoffer er utroligt lave og svarer til en billiondel af et gram. Niveauerne er så lave, at de ikke kunne have givet mig en fordel.

- Jeg vil dedikere de næste dage og uger til at finde ud af, hvor stofferne kom fra, så mine advokater og jeg kan få afklaret denne situation, skriver han blandt andet.

I juli sidste år lå han nummer 38 i verden, hvilket er hans højeste placering i karrieren. I grand slam-turneringerne er han aldrig nået forbi anden runde.