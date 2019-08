Tennisstjerne amok: Raser mod dommer

Et hvidt håndklæde var alt, der skulle til for at tænde Nick Kyrgios af i nat

En oprevet Nick Kyrgios smed med sit håndklæde i nattens opgør mod engelske Kyle Edmund.

Foruden sit håndklæde-stunt tabte Kyrgios også kampen i to sæt 6-3, 6-4. Dermed er australieren ude af Canadian Open allerede i første runde af turneringen.

Bad om specifikt håndklæde

Nick Kyrgios bad kampens dommer om et hvidt håndklæde i løbet af første sæt. Det ønske blev ikke indfriet, og det fik stjernens temperament til at koge over.

- Jeg er en f***ing frustreret mand, et f***ing hvidt håndklæde... Hvor svært kan det være, spurgte jeg ham. Fem partier for et hvidt håndklæde, råbte Kyrgios.

Udbruddet udløste en såkaldt 'Code Violation', altså en mundtlig advarsel fra kampens dommer.

Se her klippet, hvor Kyrgios raser over håndklæde-situationen

.@NickKyrgios has produced one of his most ridiculous blow-ups yet, “ranting and seething” at the chair umpire over the Canadian Open towels. https://t.co/Ga7yFkjMs2 #7NEWS pic.twitter.com/3PxIAQ1koT — 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) August 7, 2019

Blødte op i andet sæt

Til sidst i første sæt fik Kyrgios endelig sit hvide håndklæde, hvilket fik australieren i et lidt bedre humør. Senere i kampen snød han sågar modstander Kyle Edmund med en servefinte. Og så kom der endelig et smil på Kyrgios læber.

Kampen blev dog afbrudt ved stillingen 4-4, da det begyndte at regne. Da kampen blev genoptaget, var Kyrgios utilfreds påny. Han genoptog hurtigt diskussionen omkring det hvide håndklæde med kampens dommer.

Det ændrede dog ikke på, at Kyrgios led et tidligt nederlag ved Canadian Open. Dermed får han ikke mulighed for at følge godt op på sidste uges triumf ved Washington Open, hvor australieren gik hele vejen.

Her kan du se serven, der fik smilet frem hos Kyrgios.

Alt eller intet

24-årige Nick Kyrgios er blevet kendt som en spiller, der både kan vinde og tabe med bravour. Han har vundet seks titler gennem sin karriere, men er mindst lige så kendt for sine vredesudbrud. Under Wimbledon udtalte Kyrgios, at han bevidst prøvede at ramme Rafael Nadal undervejs i deres indbyrdes opgør i turneringen.

Australieren ligger pt. nummer 27 på ATP-ranglisten, men har tidligere været oppe som nummer 13 på listen.

Se også: Nu taler Wozniacki om børn efter tennis-karrieren

Se også: Wozniacki skal op imod teenager