Tennisstjerne i dyb depression: - Mørket føles uendeligt

Du vinder guld og taber sølv.

Sådan er den hårde realitet i tennisverdenen, og derfor kræver det, at atleterne er i konstant topform, for når den ene turnering er slut, begynder den næste.

Og der er ikke nødvendigvis bare løn for at dukke op, som der er i holdsport. Nej, her kan præmiepenge løst oversættes til indtjening til dagen og vejen. Så det gælder bare om at være klar, når det gælder.

I årets Wimbledon blev Berrettini sendt ud af den senere vinder af turneringen, Carlos Alcaraz. Foto: Hannah McKay/Ritzau Scanpix

Og til tider har Matteo Berrettini været flyvende. Den 27-årige italiener bragede ind på tennisscenen i 2021 med en tur i Wimbledon-finalen, så nåede han semifinalerne i Australian Open i 2022, der alt sammen sikrede ham en top 6-placering på verdensranglisten.

Men når tingene ikke lige kører, er der langt ned i afgrundens mørke.

Det udtaler den tidligere verdens-sekser i et interview med mediet Corriere, hvor Berrettini taler ud om at have lidt af en depression.

'Det sidste år har jeg oplevet for mange psykiske og fysiske tårer. Der var tidspunkter, hvor mit hoved og krop ikke var på bølgelængde,' fortæller han til Corriere.

'Og når jeg ikke kunne konkurrere på vigtige tidspunkter, gled jeg ind i mørket. Og mørket føles uendeligt, det opsluger dig.'

Det tætteste, Matteo Berrettini har været på en Grand Slam-triumf, var, da han stod i Wimbledon-finalen i 2021 mod den syvdobbelte Wimbledon-mester, Novak Djokovic. Her bed italieneren lidt fra sig i første sæt, men efterfølgende fik Berrettini ørene i den serbiske tennismaskine, der tog tre sæt i streg. Bim, bam, busse, så var Wimbledon-drømmen omme.

Og det ramte Matteo Berrettini som et godstog, da de, der havde tiljublet ham, vendte sig mod ham.

'I dagene efter Wimbledon følte jeg mig desorienteret, utilpas. Det virkede uretfærdigt for mig. Alle, der havde jublet, forsvandt eller blev pludselig til dommere eller hadere. Dybest set var jeg blokeret af min smertende krop, og jeg forsøgte at reagere med al min styrke. Jeg betalte den højeste pris,' fortæller han til Corriere.

Matteo Berrettini fandt i 2023 sammen med sin nye kæreste, Melissa Satta, der tidligere har dannet par med fodboldspilleren Kevin-Prince Boateng. Foto: Alberto Pezzali/Ritzau Scanpix

Berretinis 2023 har været et år, der går direkte i glemmebogen for den hårdtslående italiener. Han har ikke bedrevet nogen nævneværdige resultater, men til gengæld har han fået en ny kæreste, som han ser ud til at hygge sig med.