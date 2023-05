Tennisstjerne i skadeshelvede: Ankel og hænder i gips

Den britiske tennisstjerne Emma Raducanu har været gennem et sandt mareridt med tre operationer på to uger

Puha, det er noget af en omgang den 20-årige britiske tennisstjerne Emma Raducanu har været igennem.

Hele tre gange har hun været under kniven - og det inden for to uger.

Den tidligere verdens 10'er er blevet opereret i begge hænder og den ene ankel, som hun proklamerede, hun skulle tidligere i maj.

Og at tyde ud fra hendes Twitter-profil, så er operationerne vel overstået.

Foto: Ritzau Scanpix

Der er cirka to uger siden, at Emma Raducanu åbnede op omkring sine tilbagevendende skader i begge hænder.

- Jeg har gjort mit bedste for at håndtere smerten og spille gennem den det meste af året og i slutningen af sidste år ved at reducere træningsmængden heftigt, hvor jeg har glippet ugers træning, lige såvel som jeg har stoppede sidste sæson før tid for at prøve at hele det.

Uheldigvis er det ikke nok, skrev Raducanu på Instagram.

- Det smerter mig, at jeg glipper sommerens begivenheder, og jeg prøvede at underspille problemerne, så jeg takker alle mine fans, der fortsatte med at støtte mig, da de ikke kendte sandheden.

Emma Raducanu har for nu meldt ud, at hun misser French Open i maj og juni og Wimbledon i juli.