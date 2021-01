Tennisstjerne jagtede førstepladsen: - Jeg var besat

Da han havde spillet sin sidste kamp som aktiv i 2008, gav han alle sine tennisremedier væk.

- At tage i lufthavnen med bare min rejsetaske var en usandsynlig skøn følelse, husker Jonas Björkman, der dermed stoppede en fantastisk karriere, der indbragte ham 54 titler i double og seks i single.

I den bedste sæson i 1997 var han verdens nummer et i double, og nummer fire i single.

Men så var der noget, der gik helt galt for den sympatiske svensker, da han efter en kort vinterpause gik ud til den næste sæson.

– Jeg havde spillet 155 kampe det år, og jeg hvilede mig kun i tre uger, før jeg tog direkte til Australien. Jeg følte mig usårlig, siger han i et stort interview med Expressen.

- Så nåede vi frem til marts, og jeg kunne næsten ikke komme ud af sengen. Jeg havde ramt muren, siger han om sin smertelige situation dengang.

Han oplevede, hvordan hans krop gradvist sagde fra, mens han prøvede at få den til at præstere videre. Han fik den ene halsbetændelse efter den anden.

- På det tidspunkt skulle jeg have holdt fri i en periode for så at bygge formen op igen. Men i stedet blev det en jagt efter at komme tilbage, og så kom stress’en.

Jonas Björkman, der her har banket Tim Henman ved Australian Open, fik en flot karriere og er fast gæst på veteranernes turneringscyklus. Foto: David Gray/Reuters/Ritzau Scanpix

- Jeg kan huske, at vi spillede en Davis Cup-kamp den sommer, og jeg ville ikke engang spille. Jeg ville ikke være med derude. Presset føltes ubehageligt, fortæller Jonas Björkman.

Set i bakspejlet ville han selvsagt gerne have grebet tingene an på en anden måde. Men, som han forklarer, havde hverken han eller hans team nogen erfaring i at håndtere en situation som den.

- Jeg var besat af at skulle blive verdensetter. Samtidig oplevede jeg et pres fra medierne og tabte min målsætning på gulvet. I stedet sænkede jeg den til at være tilfreds med at ligge nummer 15.

- Nederlagene og presset blev værre og værre. Jeg følte, at jeg var en fiasko. Jeg havde nået toppen, men så raslede jeg ned. Jeg klarede det ikke.

Den spektakulære, svenske double-haj fandt endelig en idrætspsykolog. Foto: Russell Boyce/Reuters/Ritzau Scanpix

Mentaltræning var nærmest et fremmedord i det internationale tenniscirkus på det tidspunkt, for det blev betragtet som at vise svaghed. Men Jonas Björkman fik hjælp af idrætspsykologen Johan Plate. Og det var der stærkt behov for.

- Min selvopfattelse var, at spillede jeg dårlig tennis, så var jeg også et dårligt menneske, husker han.

- Det hjalp mig fantastisk meget, fortæller Björkman, der samtidig blev far.

I dag har han og fru Petra Max på 17 år og Bianca på 12.

Familien boede 16 år i Monaco, men flyttede siden hjem til Sverige, hvor han nu – ved siden af sin deltagelse på den globale veterantur - arbejder som træner.

Som sådan holder han formentlig godt øje med sine spilleres mentale helbred og behov for hvile.

