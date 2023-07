Tennisstjerne nægter: - Respektér det, tak

- Jeg er superglad for at være her. Jeg nyder hvert sekund ved Wimbledon og kan ikke vente til at komme i gang med min første kamp.

Alt var, som det plejede ved tennisstjernen Aryna Sabalenkas pressemøde forud for Wimbledon, der starter mandag.

Men kun for et kort øjeblik.

For efter første spørgsmål tog verdens anden bedste tennisspiller selv ordet.

- Før vi fortsætter, vil jeg gerne slå fast, at jeg ikke kommer til at snakke om politik. Jeg er her for at snakke om tennis – kun tennis. Respekter det, tak, sagde hun og fortsatte:

- Hvis der er politiske spørgsmål, så kan WTA eller Wimbledon sende jer en kopi af, hvad jeg tidligere har udtalt.

Nægter at give hånd

Aryna Sabalenka, der har belarusisk statsborgerskab, har i flere måneder været et stort samtaleemne i medierne, fordi hun tidligere ikke har villet tage afstand til krigen i Ukraine.

Ved French Open tidligere i år fortalte den 25-årige tennisspiller ellers for første gang, at hun ikke støtter krigen i Ukraine.

Men nu er den åbne snak altså lukket igen.

Beslutningen om ikke at melde klart ud, har fået flere ukrainske tennisspillere til at nægte at give hånd til Sabalenka.

Blandt andet ukraineren Elina Svitolina, der ved kvartfinalen ved French Open i juni både nægtede at give hånd og få taget billeder med hende.

’Vi kan dø i fængsel’

Aryna Sabalenka har tidligere i et afsnit af Netflix-dokumentaren Break Point forklaret årsagen til, at hun først under French Open tog afstand til krigen i Ukraine.

- Jeg er fra Belarus, og det er en meget svær situation. Hvis jeg kunne kontrollere alt, ville jeg selvfølgelig stoppe krigen.

- Alle taler om det her, alle siger, at russiske og belarusiske spillere skal forbydes, og det føles som om, at alle kigger skævt på mig, som om alle hader mig på grund af min oprindelse.

- Vi skal være meget forsigtige med, hvad vi siger, for i vores land kan vi ikke tale om, hvad der sker.

- Bare ved at nævne ordet 'krig' kan betyde, at vi kan dø i et fængsel, siger Sabalenka.