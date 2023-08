Tennisstjerne raser mod internet-had

Verdens bedste kvindelige tennisspiller fik en masse hadefulde beskeder, efter at hun tabte et sæt i Cincinnati Open

En enkelt tabt sæt har udløst en stribe af had mod den polske tennisstjerne Iga Światek.

Det fortæller hun på et pressemøde under turneringen Cincinnati Open, skriver The Guardian.

Torsdag tabte hun det første sæt mod Zheng Qinwen, men vandt de efterfølgende to sæt og tog dermed sejren.

Alligevel modtog hun og hendes hold hadefulde mails og kommentarer.

- Den mængde had og og kritik, som mit hold og jeg fik, efter jeg tabte et sæt, er åndssvagt.

- Når jeg ser alt det, der sker på internettet efter et par dage, hvor jeg ikke har spillet mit bedste tennis, føler jeg, at verden ville være et meget bedre sted, hvis vi ikke var så hurtige til at dømme hinanden.

Opfordring til journalister

Den 22-årige verdensetter opfordrer folk til at være mere eftertænksomme, når de kommer med kommentarer på internettet.

I samme ombæring kommer verdensetteren med en opfordring til de fremmødte journalister ved pressemødet.

- Det ville være fedt, hvis I vil hjælpe os med at få det til at ske, for vi (tennisspillere, red.) ofrer alle en del, og vi arbejder hårdt for at stå her, lød det fra Iga Światek på pressemødet, efter hun slog Markéta Vondrousová i kvartfinalen.

I semifinalen kan polakken enten møde Jasmine Paolini eller syvende-seedede Coco Gauff, der i skrivende stund er i aktion.