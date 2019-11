Tennisstjerne stopper karrieren

Dominika Cibulkova, der blev den første kvindelige tennisspiller fra Slovakiet til at nå en grand slam-finale, stopper karrieren.

Hun traf beslutningen tidligere på året under grand slam-turneringen French Open, der blev hendes sidste.

- Det var underligt, for jeg vidste det, men ingen omkring mig ud over mit hold vidste, at det ville blive min sidste turnering.

- På det tidspunkt var jeg 100 procent sikker. Jeg tvivlede ikke eller tænkte: 'Måske ja eller nej'. Jeg vidste, at det var sådan her, jeg ville gøre det. At det skulle være min sidste turnering. Jeg tog hjem og var glad for mit valg.

- Det er en svær beslutning at træffe, men når du først har truffet den, føler du dig fri, siger Cibulkova.

30-årige Cibulkova har vundet otte WTA-titler i single gennem karrieren, og i 2017 nåede hun sit højdepunkt på verdensranglisten med en fjerdeplads.

Den største titel blev sikret i 2016, hvor hun besejrede Angelique Kerber i finalen og vandt kvindernes sæsonfinale.

I 2014 nåede hun finalen i Australian Open, men kineseren Li Na forhindrede hende i at hjemtage den helt store triumf.

Mens hun har nået finalen i Australian Open, er en semifinaleplads i French Open og kvartfinalepladser i Wimbledon samt US Open hendes bedste resultater i grand slam-sammenhæng.

I sit sidste opgør på topplan blev det i maj til nederlag mod Aryna Sabalenka fra Hviderusland.

