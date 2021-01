Tennisstjerne suspenderet

Spar masser af penge: Tricket til den bedste sportspakke

Australian Open, der i år er planlagt til at begynde mandag 8. februar, bliver efter al sandsynlig uden den ukrainske tennisstjerne Dayana Yastremska -

Hun er p.t. nummer 29 på verdensranglisten - og det bliver ikke en position, som hun gør bedre i den nærmeste fremtid. Fra i dag er hun suspenderet fra tennissporten.

Det sker på baggrund af en positiv dopingtest, som afleverede uden for konkurrence 24. november.

WADA - det verdensomspændende antidopingagentur - har analyseret urinprøven og har fundet mesterolon metabolit. Det anabolske stof i prøven fører automatisk til en midlertidig suspension.

To dage inden juleaften blev sigtet for sigtet for en antidopingregelovertrædelse, da hun ikke har anket suspensionen meddeler Tennis Anti-Doping Programmet, at suspensionen nu er trådt i kraft.

20-årige Dayana Yastremska har vundet tre turneringer i karrieren, og for et år siden opnåede hun sin foreløbige bedste rangering på verdensranglisten - det var som nummer 20.

Den seneste optræden på tennisbanen var i Østrig i november.

