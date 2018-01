Tennisstjerne undslap masseskyderi: Jeg er så taknemmelig

Laura Robson og hendes venner undslap koncert-massakren i Las Vegas, og nu har hun fundet ny motivation til at genrejse tenniskarrieren

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Den britiske tennisstjerne Laura Robson har i Melbourne for første gang sat ord på sin grimme oplevelse i Las Vegas i oktober.

Her var hun blandt publikum på musikfestivalen Route 91 Harvest, da Stephen Paddock gik amok og skuddræbte 58 mennesker fra sit hotelværelse ved siden koncertstedet. Mere end 500 blev såret.

- Det var så vanvittigt, hvad der skete, og jeg var så heldig. Meget, meget heldig, siger den 23-årige brite.

- Mine venner var lige så heldige. Jeg har slet ikke lyst til at tænke på det.

- Vi stod ude i siden, så vi kunne høre det hele, mens vi var på vej væk derfra. Der var så mange, der ikke var lige så heldige som os.

Ikke alle slap lige så heldigt som Laura Robson og hendes venner, da kuglerne begyndte at flyve i Las Vegas. Foto: All Over Press

Hun vendte stærkt rystet hjem til England dagen efter.

- Jeg fik et stort kram af min mor, da hun hentede mig lufthavnen. Det var godt at komme hjem, og jeg tilbragte fem dage uden at forlade huset.

- Selv mine hunde kunne mærke, at jeg var ved siden af mig selv. De sad nærmest oven på mig i de fem dage.

- Derefter skulle jeg tilbage til virkeligheden og tennisbanen, og jeg føler mig meget taknemmelig over at kunne det.

Laura Robson vendte rystet hjem. Foto: AP

Laura Robson var for nogle år siden briternes helt store håb, men en operation i håndleddet har sendt den tidligere Top 30-spiller helt ned som verdens nummer 227.

Hun forsøgte forgæves at kvalificere sig til Australian Open i single, og tabte også i første runde i double-turneringen.

Det er dog til at komme sig over med tanke på den skæbne, hun kunne have lidt i Las Vegas.

- Jeg føler mig faktisk godt tilpas på banen for første gang i meget lang tid. Jeg er glad og super motiveret. Mit mål er at komme tilbage til Top 100 i denne sæson.

Se også: Caroline skrev historie: Her er fem andre store grand slam comebacks

Se også: Hun gik helt ned mod Wozniacki: Overraskede alle efter kampen

Se også: Tennisbrag i København: Venus og Caroline spiller revanchekamp i Parken