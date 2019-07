Tennisstjernen eksploderede i hadets kamp

Nick Kyrgios levede op til sit image som tennissportens bad boy, da han torsdag mødte Rafael Nadal i hadets kamp ved Wimbledon.

Kampen var ikke mange partier gammel, før australske Kyrgios var irriteret over spanierens langsomme tempo.

- Hvorfor skal jeg vente på at serve, spurgte han dommeren.

I andet sæt tog australierens irritation til, og han lod det gå ud over manden i dommertårnet på Centre Court:

- Wauv, du har så meget magt deroppe. Se dig, se dig.

Nick Kyrgios og Rafael Nadal har et anstrengt forhold, men hilste trods alt efter deres kamp ved Wimbledon. Foto: Hannah McKay/Ritzau Scanpix

Balladen stoppede dog ikke. Naturligvis, fristes man til at sige. For med Kyrgios på banen kan ingen vide sig sikker, og i tredje sæt så den 24-årige bad boy for alvor rødt.

Årsagen var et kontroversielt point, hvor Kyrgios virkelig følte sig bortdømt. Nadal fik en serv dømt ude, og australieren lod bolden passere.

Nadal tog en challenge, fik medhold og tilkendt pointet. Man skulle ellers mene, at bolden skulle spilles om, men det var ikke dommerens vurdering, og det fik australieren til at tænde af.

- Du er et nul. Du tror, at du er vigtig. Du har ingen anelse om, hvad der sker. Du er en skændsel, lød de kradse ord fra Kyrgios, der undervejs i opgøret nåede at få en advarsel.

Spanske Nadal vandt det tætte opgør med 3-1 i sæt (6-3, 3-6, 7-6 og 7-6) og er videre til 3. runde.

